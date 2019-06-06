Туризм

Путешественники назвали самое худшее место в поезде

Заядлые любители путешествовать на поездах знают, что лучшие места расположены рядом с купе проводника: там недалеко розетка, за кофе/чаем ходить далеко не надо, туалет поблизости, да и с чемоданами на выход долго не придется идти. А какие места в поезде самые худшие? Сервис путешествий Туту.ру спросил об этом туристов. В опросе приняли участие 3,5 тысячи респондентов.

Самым худшим вариантом оказались места у туалета. В нелюбви к ним признались 64% опрошенных. 21% избегают верхних боковых полок, а 10% не любят нижние «боковушки». Более терпимы оказались путешественники к верхним полкам в купе: против них выступили 3% респондентов. По 1% голосов набрали нижние полки в купе и места у аварийных выходов.

Итоги опроса: «Самое худшее место в поезде по вашему мнению?»:

Места у туалета— 64%;

Верхние «боковушки» — 21%;

Нижние «боковушки»— 10%;

Верхние полки в купе – 3%;

Нижние полки в купе – 1%;

Места у аварийных выходов – 1%.

Ранее специалисты Туту.ру проанализировали, какие места в поездах дальнего следования выбирают пассажиры. Данные исследования (опрос и данные по продажам ж/д билетов) показали, что путешественники предпочитают нижние полки, но летом едут, где придется. Прошлым летом мы опросили около 6 тысяч человек. Оказалось, что 63% российских путешественников предпочитают нижнюю полку. 37% признались, что любят поездки на верхней полке.

А данные по продажам билетов позволили сделать вывод, что в не сезон пассажиры предпочитают путешествовать на нижних полках. А в летние месяцы наблюдается тенденция «покупаем, что есть» — соотношение верхних и нижних полок практически выравнивается.