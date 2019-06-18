Туризм

Псков вошел в число городов с самыми дешевыми авиабилетами на лето

Псков оказался среди российских городов c самыми дешевыми для клиентов летними авиаперелетами. Об этом со ссылкой на компанию «Aviasales» пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

Так, Псков вошел в пятерку городов с самыми дешевыми авиабилетами «туда и обратно». От Пскова до Москвы и от Москвы в Псков перелет стоит 1776 рублей. Другие 4 рейса перечня: Москва - Калуга (1284 рублей), Владикавказ - Ростов-на-Дону (1530 рублей), Москва - Псков (1776 рублей), Волгоград - Ростов-на-Дону (1776 рублей) и Калуга - Ростов-на-Дону (1776 рублей).

Кроме того, в рейтинг самых дешевых билетов попали варианты до тысячи рублей за перелет во Владикавказ, Ростов-на-Дону, Калугу, Симферополь и Грозный.

Также в пятерку «аномально бюджетных» перелетов в одну сторону внутри России вошли маршруты: Ростов-на-Дону - Владикавказ (610 рублей), Москва - Калуга (642 рублей), Элиста - Симферополь (877 рублей), Ростов-на-Дону - Грозный (878 рублей) и Минеральные Воды - Ростов-на-Дону (879 рублей).

Что касается заграницы, то список бюджетных самых вариантов в один конец следующий: Калининград - Минск (1332 рублей), Москва - Варна (1414), Москва - Дебрецен (2117), Москва - Париж (2288) и Санкт-Петербург - Минск (2380 рублей). А самыми дешевыми билетами в обе стороны в этом плане стали: Астрахань - Атырау (4116 рублей), Астрахань - Баку (4188 рублей), Санкт-Петербург - Минск (4414 рублей), Москва - Ираклион (4500) и Москва - Минск (4644 рубля).