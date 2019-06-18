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Туризм

Курортный сбор могут распространить на частный сектор

19.06.2019 09:24|ПсковКомментариев: 0

Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца. Об этом «Известиям» рассказал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Он отметил, что на сегодняшний день налог платят исключительно юрлица - гостиницы или хостелы. Таким образом, по его мнению, граждане, сдающие туристам внаем собственное жилье, оказываются «в необоснованно привилегированном положении».

«Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит», - сказал Чеботарев.

Министр отметил, что собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых для того, чтобы перечислять плату за постояльцев. Это, по его словам, даст им гарантии соцзащиты и будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени.

Курортный сбор в России ввели с 1 мая 2018 года. Эксперимент по сбору средств с отдыхающих в четырех курортных регионах РФ продлится 5 лет - до 2022 года.

Его платят туристы на Алтае (курорт Белокуриха) и в Ставропольском крае (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), с 16 июля - в Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи и еще четыре курортных поселения Туапсинского района). Налог также планируется ввести в Крыму.

Источник: Псковская Лента Новостей
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