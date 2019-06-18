Туризм

Побывать на празднике миллиона роз - алых и не только, приглашают псковичей

Компания «Славянский тур» приглашает псковичей и гостей города на Праздник роз в Рундальском дворце, который состоится 29 июня.

Конечно же, розы будут не только алыми: розарий Рундальского дворца занимает почти один гектар. Ближе к дворцу посажены английские розы, имитирующие сорта исторических роз. Посадки современных роз сгруппированы по цветовым оттенкам: в западной части белые и красные розы, в восточной части – желтые, оранжевые и розы светлых пастельных тонов. В дальней части расположены исторические сорта роз – по три участка с каждой стороны, а также посадки шиповника, используемые для селекции современных роз.

«Праздник сада» на территории дворца-музея проводится по традиции ежегодно. Тема праздника этого года - «Беседка в саду барокко». Гостей ожидает насыщенная программа: праздничный базарчик, спектакли, мастер-классы, концерт музыкальной группы «Tautumeitas» и многое другое. Во время Праздника сада работают карусель, различные точки питания, ярмарки, выставки: у вас будет возможность пообедать (самостоятельно) и купить сувениры.

В яблочном саду будет представлена историческая реконструкция середины 18 века (военный лагерь, двор великого князя, учебный марш пехоты, шоу парикмахеров, игры и танцы).

Рундальский дворец - один из наиболее значительных памятников архитектуры Латвии, бывшая загородная резиденция герцогов Курляндии. Выстроен в стиле барокко в 1768 году по проекту Ф. Б. Растрелли для Э. И. Бирона.

Кроме того, в программе поездки запланировано посещение бонсай-парка - единственного парка миниатюрных деревьев бонсай в Латвии.

Бонсай - это совершенно обычные деревья - такие, например, как клен, сосна или можжевельник. Их ростки высаживают в горшки и в течение многих лет придают растениям определенную форму. Такие деревья могут иметь возраст нескольких веков, оставаясь при этом высотой всего 60-80 см. Коллекция растений Baltic Bonsai Parks создавалась с 2006-го года. Здесь представлены растения, привезённые из Японии или выращенные мастером до уровня выставочных экспонатов.

Запись - в офисах компании «Славянский тур» и по телефонам 79-30-97 ( Петровская, 31), 700-700 - ТРК «Акваполис», 1 этаж

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