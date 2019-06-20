Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем сапогам полоска?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Что нам стоит дом построить
Как помыть машину бесплатно?
Штрафы выше — город чище
Ганзейские дни. Программа
Телефон прямого эфира 56-73-72
Олег Брячак против АЗС
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Про заграничную недвижимость депутатов
Ганза. Схема перекрытия дорог
ещё Туризм 20.06.2019 08:120 Военно-исторический фестиваль «Хельга» в десятый раз пройдет 13 июля в поселке Выбуты 24.06.2019 09:010 Где отдохнуть россиянам, оставшимся без отпуска, рассказали эксперты 20.06.2019 12:412 Названы города, в которые россияне летят за любые деньги 20.06.2019 10:500 Раскрыты главные приоритеты россиян при выборе отеля 20.06.2019 08:420 В увлекательные путешествия по Псковской области туристы со всей России поедут вместе с Русским географическим обществом и «Славянским туром» 20.06.2019 08:120 Военно-исторический фестиваль «Хельга» в десятый раз пройдет 13 июля в поселке Выбуты
 
 
 
 
 
Самое популярное 21.06.2019 08:150 Жительница Пыталово: Морг не работает, трупы летом протухают 21.06.2019 10:431 Мужчина погиб, выпав из окна на улице Юбилейной в Пскове 21.06.2019 10:320 Опубликована схема движения общественного транспорта в Пскове в Ганзейские дни 23.06.2019 12:430 К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей 22.06.2019 16:2810 Памятный Ганзейский знак в Пскове к празднику установлен не будет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Где отдохнуть россиянам, оставшимся без отпуска, рассказали эксперты

24.06.2019 09:01|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян (73,6%) планируют воспользоваться хорошей погодой и отправиться отдыхать, сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip. Онлайн-сервис провел опрос пользователей, чтобы узнать, собираются ли они брать отпуск этим летом.

Каждый десятый участник исследования (11%) еще не принял окончательное решение, а 15,4% сказали, что брать отпуск не будут. Самая популярная причина отказа от положенного по закону отдыха — высокая нагрузка: не могут оторваться от дел около 40% тех, кто отпуск брать не будет.

Тем, кто не может взять полноценный отпуск этим летом, специалисты сервиса советуют отправиться в тур на выходные или несколько дней. Самые дешевые туры на три дня можно приобрести в Адлер (от 7 197 рублей) и Санкт-Петербург (от 9 625 рублей). Среди заграничных направлений наиболее бюджетными оказались турецкая Алания (от 8 302 рублей), абхазский поселок Цандрыпш (от 10 417 рублей) и белорусский Минск (от 13 645 рублей).

Результаты опроса, проведенного сервисом ранее, показали, что большая доля россиян (55,3%) не прочь увеличить количество дней отпуска, а каждый шестой (16%) считает, что хорошо было бы сократить количество рабочих дней на неделе. При этом лишь треть (27,5%) довольна существующими условиями.

Теги: #отпуск
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 1206 человек
24.06.2019, 13:510 Псковстат: К новым технологиям и источникам данных 24.06.2019, 13:430 Члены Молодежного Общественного Совета при главе администрации Великих Лук побывали в Госдуме 24.06.2019, 13:350 В Пскове отремонтируют Сиреневый бульвар 24.06.2019, 13:310 Россотрудничество и Русская Ганза собираются развивать международные связи городов Ганзейского союза
24.06.2019, 13:260 Мошенник пытался присвоить 100 тысяч рублей великолучанки, продававшей газовую плиту 24.06.2019, 13:190 В Пскове отремонтировано 46 из 54 дорог, находящихся на гарантийном ремонте 24.06.2019, 13:140 Менять псковский регион к лучшему призвала врио ректора ПсковГУ выпускников-отличников 24.06.2019, 13:080 Сотрудник СУ СК РФ по Псковской области принял участие в спортивном ориентировании на байдарках
24.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.06.2019, 13:010 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди 24.06.2019, 12:590 Научиться преодолевать себя и трудности пожелал выпускникам ПсковГУ Александр Котов 24.06.2019, 12:470 Два водогрейных котла котельной Опочецкого дома-интерната заменят за 1,9 миллиона рублей
24.06.2019, 12:340 Выпускников-отличников ПсковГУ чествуют в администрации Псковской области 24.06.2019, 12:341 «Постскриптум»: Об итогах праймериз «Единой России» и прямой линии президента 24.06.2019, 12:270 Преобразования в ПсковГУ станут темой пресс-брифинга в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 24.06.2019, 12:100 Сосед снял с банковской карты великолучанки 8000 рублей
24.06.2019, 11:551 Недочеты, допущенные в ходе дорожных работ на пересечении ул. Инженерной и Юности, устранят к Дню города 24.06.2019, 11:520 Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях 24.06.2019, 11:434 Интерактив: Ресторан спускает в Великую отходы 24.06.2019, 11:330 Стали известны предварительные причины, по которым гдовский подросток убил мать друга
24.06.2019, 11:180 Взлетай! Как прошел вечер выпускников в Пскове 24.06.2019, 11:110 Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики 24.06.2019, 11:040 Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в Гдове 24.06.2019, 10:536 Почти половина россиян не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю
24.06.2019, 10:463 Изменяла ли жена Пушкина с императором? 24.06.2019, 10:360 В Палкинском районе будет работать мобильная приемная прокурора области 24.06.2019, 10:321 Александр Котов: «Единую Россию» устраивает результат предварительного голосования по довыборам в областное Собрание 24.06.2019, 10:220 В себежской деревне Березка спасатели обезвредили минометную мину
24.06.2019, 10:110 Пенсионерку ограбили в Великих Луках 24.06.2019, 10:030 Хозяйственная постройка сгорела в СНТ Промежицы 24.06.2019, 09:591 В псковском «Магните» и «Пятерочке» Роспотребнадзор нашел молочный фальсификат 24.06.2019, 09:470 В Псковской области за прошедшие выходные зарегистрировано 3 лесных пожара
24.06.2019, 09:422 Асфальт обновят на Ольгинском мосту к Ганзейским дням 24.06.2019, 09:370 Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту 24.06.2019, 09:270 Названа средняя зарплата менеджера по сертификации в Пскове 24.06.2019, 09:190 Молодые профсоюзные активисты Псковской области принимают участие в межрегиональном образовательном форуме «Ладога»
24.06.2019, 09:090 Правительство прогнозирует сокращение бюджетных мест в российских вузах 24.06.2019, 09:030 В Гдове зарезали 44-летнюю женщину 24.06.2019, 09:010 Где отдохнуть россиянам, оставшимся без отпуска, рассказали эксперты 24.06.2019, 08:500 В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
24.06.2019, 08:260 В России выросли госрасходы на закупки лекарств 24.06.2019, 01:192 Умер актер Андрей Харитонов 23.06.2019, 22:003 Песков рассказал об отношении президента к Интернету 23.06.2019, 21:300 Завтра в Пскове возможны грозы
23.06.2019, 21:243 Игорь Максимов стал победителем предварительного голосования по довыборам в областное Собрание 23.06.2019, 20:490 В Бежаницком районе загорелась машина 23.06.2019, 20:190 Предварительное голосование по довыборам депутата областного Собрания завершено 23.06.2019, 20:090 Законопроект о выплатах уволенным работникам внесен в Госдуму
23.06.2019, 19:390 В Псковской области прошла акция «Великое кино Великой страны» 23.06.2019, 19:051 В Опочецком районе прошли туристский слет учащейся молодежи и слет краеведов-туристов 23.06.2019, 18:342 Более 700 псковичей сделали свой выбор на предварительном голосовании «Единой России» 23.06.2019, 18:100 Сегодня ночью в Пскове совершен угон автомашины «Фольксваген Гольф»
23.06.2019, 17:390 Супруги в отпуске чаще всего ссорятся из-за работы 23.06.2019, 17:100 В Пскове состоялся международный турнир по бразильскому джиу-джитсу 23.06.2019, 16:405 Путин поздравил россиян с Сабантуем 23.06.2019, 16:090 Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
23.06.2019, 15:412 В Ростуризме рассказали, что будет с турпотоком в Грузию 23.06.2019, 15:101 ГИБДД информирует о порядке и сроках уплаты штрафов по административным правонарушениям 23.06.2019, 14:410 Сборная России завоевала 18 наград в первый медальный день на Европейских играх в Минске 23.06.2019, 14:124 Михаил Ведерников провел рабочую встречу с директором музея-заповедника «Изборск»
23.06.2019, 13:430 Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой 23.06.2019, 13:120 В Красногородском районе с дачи похищена бытовая техника 23.06.2019, 12:430 К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей 23.06.2019, 12:280 Протоиерей Олег Тэор возглавил заупокойную литию, прошедшую в Пскове в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
23.06.2019, 12:000 В Великих Луках разыскивают мужчину, покинувшего больницу в мае 23.06.2019, 11:290 Более 130 ДТП произошло с начала года в России с участием автомобилей каршеринга 23.06.2019, 11:011 Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь 23.06.2019, 10:300 Волонтерский отряд колледжа искусств начал свою работу 22 июня
23.06.2019, 10:060 Руководство и сотрудники следственного управления приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби 23.06.2019, 10:000 Мотоциклист попал в ДТП в Великих Луках 23.06.2019, 09:291 В Пскове стартовало предварительное голосование «Единой России» по довыборам в областное Собрание 23.06.2019, 08:590 Акция «Свеча памяти» прошла в Великих Луках
22.06.2019, 22:407 Городские власти надеются, что белые ночи не испортят впечатления от Ганзейского салюта 22.06.2019, 22:350 Исследование выявило снижение трат россиянок на «пляжный набор» 22.06.2019, 22:204 До 15-20 тысяч гостей в день ожидают городские власти в дни Ганзы в Пскове 22.06.2019, 22:100 Продолжаются поиски мужчины, ушедшего из дома в Дно
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.