Туризм

Где отдохнуть россиянам, оставшимся без отпуска, рассказали эксперты

Большинство россиян (73,6%) планируют воспользоваться хорошей погодой и отправиться отдыхать, сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip. Онлайн-сервис провел опрос пользователей, чтобы узнать, собираются ли они брать отпуск этим летом.

Каждый десятый участник исследования (11%) еще не принял окончательное решение, а 15,4% сказали, что брать отпуск не будут. Самая популярная причина отказа от положенного по закону отдыха — высокая нагрузка: не могут оторваться от дел около 40% тех, кто отпуск брать не будет.

Тем, кто не может взять полноценный отпуск этим летом, специалисты сервиса советуют отправиться в тур на выходные или несколько дней. Самые дешевые туры на три дня можно приобрести в Адлер (от 7 197 рублей) и Санкт-Петербург (от 9 625 рублей). Среди заграничных направлений наиболее бюджетными оказались турецкая Алания (от 8 302 рублей), абхазский поселок Цандрыпш (от 10 417 рублей) и белорусский Минск (от 13 645 рублей).

Результаты опроса, проведенного сервисом ранее, показали, что большая доля россиян (55,3%) не прочь увеличить количество дней отпуска, а каждый шестой (16%) считает, что хорошо было бы сократить количество рабочих дней на неделе. При этом лишь треть (27,5%) довольна существующими условиями.