Туризм

Чтобы помогать на Ганзе, псковичи даже брали отпуск - координатор подготовки волонтеров в Псковском филиале РМАТ

До старта 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове остались считанные часы. Город «прихорошился» в ожидании иностранных делегаций, в разгаре последние приготовления к празднику: где-то докрашивают, где-то чистят, где-то убирают. Но важную роль в грядущем событии сыграют не только и не столько внешние моменты, сколько люди, без которых праздник был бы немыслим. Это многочисленные организаторы, артисты, ремесленники и, конечно же, волонтеры.

О том, как проходила подготовка экскурсоводов для иностранных гостей, волонтеров-координаторов и консультантов информационного центра, нам рассказала координатор подготовки ганзейских волонтеров в Псковском филиале Российской международной академии туризма Юлия Никифорова.

- Юлия, когда стартовала программа обучения волонтеров в академии?

- Набор начался в октябре прошлого года. Очень много внешних волонтеров пришли к нам в том числе благодаря публикациям на сайтах Псковской Ленты Новостей и Центра Деловой Информации. С октября по апрель через наши курсы прошло более 100 человек. Занятия проходили раз в неделю. На выходе - волонтерами будут 75 человек. Мы выпустили 20 экскурсоводов на иностранных языках, 20 волонтеров для информационного центра и 35 человек - тех, кто будет сопровождать членов официальных делегаций участников Ганзейского презентационного рынка.

- Кто будет вести экскурсии для гостей?

- Основной костяк экскурсоводов - студенты псковского филиала РМАТ, особенно похвалить хотелось бы учащихся второго курс высшего образования и 2-го курса средне-профессионального образования (специальность «Гостиничный сервис»). Среди экскурсоводов и сопровождающих делегации есть очень сильный отряд девочек из школы-лицея №15. Они восхищают меня своей смелостью. Ими руководит замечательный педагог немецкого языка Прокофьева Светлана Дмитриевна.

Есть и пенсионеры, и действующие экскурсоводы. Есть много интересных людей - например, одна женщина знает 4 языка, она специально взяла на работе отгулы, чтобы работать на Ганзе. Одна девушка пришла на обучение во время беременности - сейчас она уже родила малыша, но все равно придет проводить экскурсии на иностранном языке. Есть даже те, кто специально отпуск брал, чтобы участвовать в мероприятиях.

- Как будут проходить экскурсии - на каком языке, по какому маршруту?

- Экскурсии для делегаций пройдут 27 июня в 12.00, 28, 29 и 30 июня в 14.00. Сбор у Центра студенческих инициатив на Ленина, 2. Эти экскурсии ориентированы на гостей города, но если вдруг придет кто-то со стороны - почему бы нет. Волонтеры, сопровождающие делегации, знают английский, немецкий языки. Кроме того, во многих делегациях есть профессиональные переводчики. Кстати, по опыту общения со многими экскурсоводами знаю: для них предстоящие экскурсии станут своего рода премьерой, пробой пера. Они давно сопровождают туристов по достопримечательностям Пскова и области, но времени и мотивации учить иностранный язык не хватало. Теперь на курсах они подучились и на волонтерской основе попробуют себя в новом старом качестве. Ганза станет своеобразной площадкой для «обкатки» материала на иностранном языке - это то, чего не хватало псковскому рынку экскурсий.

Конечно, содержательно в экскурсиях не предполагается традиционной глубины, это будет, скорее, лайт-вариант, ограниченный по времени. Что касается маршрутов, то некоторые группы пройдут по набережной Псковы до Кремля, другие - по набережной Великой через улицу Профсоюзную. Также гости отправятся в район Детского парка - там тоже есть что рассказать. Каждый экскурсовод выберет маршрут в процессе работы в реальных условиях.

- Чем будут заниматься волонтеры информационного центра? Где их можно будет найти?

- Будет работать два основных инфоцентра - один в Центре студенческих инициатив, там будут задействованы преимущественно волонтеры ПсковГУ, наших волонтеров можно будет найти в ГКЦ на пл.Победы. Также будет стоять несколько информационных стоек по городу. Все волонтеры будут одеты в белые футболки с символикой Ганзы и надписью Волонтер 39-х Международных Ганзейских дней.

Эти волонтеры регистрируют делегации, но основная их обязанность, учитывая, что город будет практически весь перекрыт в пределах крепостных стен, - не просто объяснить туристу, как попасть в ту или иную локацию, а довести его до того места, куда ему надо. В каждой группе будет человек, владеющий несколькими языками. Также при затруднениях волонтерам будут помогать преподаватели РМАТ.

- Каковы обязанности волонтеров, сопровождающих официальные делегации?

- основная сложность в том, что у каждой делегации - разная программа: ребята отвечают за полностью, от момента встречи до отъезда. Например, есть некая делегация из голландского города численностью 17 человек. Из этих 17 человек несколько идет на бизнес-форум, несколько - на кинофестиваль, остальные - на другие мероприятия. Задача волонтеров - несмотря на разнородность делегации, проследить, чтобы все члены группы попали на запланированные программой объекты - а это разная сетка, разные расписания.

Мне как экскурсоводу-практику в этой истории видится забавная историческая аналогия, возвращающая нас к истории средневекового Пскова периода Вечевой республики. Согласно Псковской судной грамоте, было несколько преступлений, за которые приговаривали к смертной казни. Одно из них - выдача секретов Кремля, действующей военной крепости. Всех иностранных путешественников, которые посещали Псков с официальной миссией, всегда сопровождали. В записках путешественников это четко отмечается: никакой свободы не дают, везде водят. Так и у нас на Ганзе будет - как в средневековом Пскове. Все делегации - исключительно с сопровождением.

- Какие самые яркие моменты ждут волонтеров, участвующих в Ганзе?

- Наверное, самые яркие моменты - открытие и закрытие праздника. Каждая делегация получит таблички, как на Олимпийских играх - с ними гости пойдут на открытие в Кремль, где пройдет в числе прочих мероприятиях большой хоровой праздник, в котором будет одномоментно петь более 1000 человек. Кстати, впервые певческий праздник в Пскове был проведен по инициативе Михаила Гривского и Арсения Стадницкого в 1911 году. Тогда одномоментно пело 3000 человек. Все эти события происходили на Военной площади - там, где сейчас находится завод АДС, в пределах улицы Гагарина и Бастионной.

На закрытие Ганзейских дней, которое состоится 30 июня, запланировано торжественное шествие делегаций от фонтана в Ботаническом саду (район стадиона «Машиностроитель») в Кремль под звон колокольчиков.

- С какой самой большой сложностью предстоит столкнуться волонтерам?

- Пожалуй, самая большая сложность - уровень знания иностранного языка. Большим подспорьем в этом смысле будут профессиональные переводчики в составе официальных делегаций.

- Как вы думаете, пригодятся ли ганзейским волонтерам знания, полученные в процессе подготовки на курсах?

- Для экскурсоводов Ганза - это реально шикарный старт, возможность развиваться, углублять иностранный язык, заточенный под профессиональную деятельность. Некоторые псковские экскурсоводы уже репетиторов наняли, чтобы подтягивать английский. Волонтеры, которые отправятся в сопровождение и в инфоцентр, - это в основном студенты. Для них это также неоценимый опыт, так как они готовятся стать профессионалами в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. Умение сопровождать делегации - это основа их будущей работы. Так что ничему лишнему мы их не учили. А школьники, возможно, смогут профессионально определиться, попробовать себя в новой роли.