Туризм

Россияне вынуждены останавливаться в хостелах

OneTwoTrip, онлайн-сервис для организации путешествий, выяснил, где его клиенты предпочитают останавливаться в путешествии. Опрос показал, что большинство путешественников (42,5%) выбирают отели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в онлайн-сервисе.

Второй по популярности вариант размещения — апартаменты или апарт-отели, их выбирают 17,1% опрошенных. 8,4% останавливаются у друзей или родственников, 7% на отдыхе живут в гостевых домах, а 3,2% снимают виллы или загородные дома. Каждому пятому путешественнику (18,4%) неважно, где именно останавливаться.

Наименее предпочтительны для клиентов OneTwoTrip хостелы: в них предпочитают жить всего 3,4% опрошенных, столько же регулярно выбирают этот вариант размещения. При этом на вопрос, останавливались ли хоть раз в хостеле, утвердительно ответила треть опрошенных (31,8%), а каждый пятый (17,7%) готов попробовать этот тип размещения. Тем не менее, 47,2% категоричны: они не останавливаются в хостелах и не планируют этого делать.

«Многие россияне недооценивают хостелы, а зря — это весьма привлекательный вариант размещения, который позволяет отдыхать бюджетно и с комфортом, особенно в больших компаниях. Сейчас хостелы часто представлены с интересной концепцией, а ассортимент доступных услуг ставит их наравне с хорошими отелями категории 3-4 звезд. При этом этом у путешественников всегда есть выбор: сэкономить и остановиться в общей комнате за небольшие деньги или снять отдельный номер. Отдельно стоит отметить то, что хостелы, как правило, оборудованы уютными общими зонами, большими кухнями, где можно познакомиться с другими путешественниками», — комментирует Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip.

Что касается привычек при выборе жилья, голоса разделились практически поровну: 53,5% путешественников считают себя консервативными и последние пару лет останавливаются в тех типах жилья, которые выбирали и ранее. А 43,4% готовы пробовать новое и признают, что их предпочтения меняются. Вероятно, что в том числе и благодаря им рынок жилья для отдыха в последнее время очень активно развивается: появляется всё больше интересных и необычных форматов размещения, к примеру, экоферм или набирающих популярность глэмпингов.

Опрос был проведён с 3 по 18 июня 2019 года; в нём приняли участие 750 пользователей сервиса OneTwoTrip.