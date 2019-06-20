Туризм

Названы самые популярные у иностранных туристов российские регионы

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали самыми популярными регионами у иностранцев весной 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.me, имеющемся РИА «Новости».

Рейтинг российских регионов, которыми интересовались иностранные туристы весной 2019 года, составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов РФ в Maps.me с 1 марта по 31 мая 2019 года.

«Как и зимой, весной туристов из зарубежья больше всего привлекали Москва и Санкт-Петербург (в рамках исследования объединены с Московской и Ленинградской областями), а также Краснодарский край, республика Адыгея и Ростовская область», - говорится в сообщении.

Иностранцы также интересовались Свердловской областью и республикой Татарстан – они занимают шестую и седьмую строчки рейтинга соответственно. Чуть популярнее стала Смоленская область – регион поднялся с девятого на восьмое место. Замкнули топ-10 Воронежская область и республика Башкирия.

«Челябинская область выпала из десятки самых привлекательных для иностранных туристов регионов. Вместе с ней во второй половине списка оказались новички рейтинга Ставропольский край, Тульская и Псковская области, а также Калининградская, Владимирская, Самарская, Тверская, Нижегородская и Новосибирская области», - говорится в исследовании.

При этом весной иностранцы потеряли интерес к двум сибирским регионам – Иркутской области и Красноярскому краю – а также к Ханты-Мансийскому автономному округу.