Туризм

Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера» состоится 14 июля

Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера» вновь состоится 14 июля в деревне Холматка (Островский район) в память о героических событиях июля 1944 года. В программе – реконструкция эпизода прорыва Красной армии немецкой оборонительной линии «Пантера» с участием тяжелой военной техники и артиллерии. Мероприятие пройдет на территории Мемориального комплекса «Линия Сталина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«В этом году отмечается особая дата - 75-летие освобождения Псковщины. На фестиваль приедут не только представители нашего и соседних регионов, но и жители Москвы, Петербурга, ближнего зарубежья. Помимо реконструкции можно будет посетить финальный концерт на поле боя, приобрести сувениры в память о героических событиях», - рассказал директор ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» Петр Гринчук.

150 реконструкторов из России и стран ближнего зарубежья представят эпизоды сражений за прорыв советскими войсками оборонительной немецкой линии «Пантера». Важный участок линии был прорван 17 июля 1944 г. южнее Острова и стал началом победного продвижения Красной армии. Именно с этого момента началось освобождения оккупированных немцами европейских территорий и дорога на Берлин.

«Мы проводим фестивали уже 8 лет. Как показывала практика, это позволяет не только напомнить людям о значимых исторических событиях, но и привлечь их внимание к существующим мемориальным зонам, которых там много на Северо-Западе», - отметил председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки, демонстрирующие быт бойцов Красной армии и Вермахта, техника времени Великой Отечественной войны.

Организаторы мероприятия: Оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» и ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник».

Начало фестиваля в 12.00. Реконструкция с 13.00.