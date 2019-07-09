Туризм

Псковская область сможет побороться за Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года»

Псковская область сможет побороться за Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года-2019». Прием заявок и проектов на соискание данной премии стартовал вчера, 10 июля.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. В 2019 году в рамках премии в Улан-Удэ пройдет финал регионального конкурса для Дальневосточного и Сибирского федерального округа. Для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федерального округа региональный конкурс пройдет дистанционно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, общенациональный финал конкурса пройдет в октябре в Ижевске.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться наофициальной интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы:

описание турмаршрута (формат PDF),

презентация турмаршрута (формат PDF)

необходимые приложения (фото).

Полная информация об оформлении и подачи проекта представлена наофициальном сайте премии.

Срок приема проектов на региональный этап конкурса в СЗФО- до 1 октября.

Один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации премии.

Официальные номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года»:

лучший маршрут в городе;

лучший культурно-познавательный маршрут;

лучший приключенческий маршрут;

лучший маршрут выходного дня;

лучший гастрономический маршрут;

лучший велосипедный маршрут;

лучший речной круиз;

лучший военно-исторический маршрут;

лучший спортивный маршрут;

лучшая идея маршрута;

лучший этнографический маршрут;

лучший детский маршрут;

лучшее мобильное приложение для туристов;

лучший межрегиональный маршрут;

лучший событийный тур;

лучший туристический путеводитель;

лучшая Туристическая карта. (подноминации: регион; город);

лучший маршрут на действующее производство;

лучший маршрут для пожилых людей;

лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специальная номинация Попечительского совета премии - за личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.