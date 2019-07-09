Псковская область сможет побороться за Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года-2019». Прием заявок и проектов на соискание данной премии стартовал вчера, 10 июля.
Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. В 2019 году в рамках премии в Улан-Удэ пройдет финал регионального конкурса для Дальневосточного и Сибирского федерального округа. Для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федерального округа региональный конкурс пройдет дистанционно.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, общенациональный финал конкурса пройдет в октябре в Ижевске.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться наофициальной интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы:
Полная информация об оформлении и подачи проекта представлена наофициальном сайте премии.
Срок приема проектов на региональный этап конкурса в СЗФО- до 1 октября.
Один проект может быть заявлен автором только в одной официальной номинации премии.
Официальные номинации Всероссийской туристской премии «Маршрут года»:
Специальная номинация Попечительского совета премии - за личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов.