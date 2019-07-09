Туризм

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Турецкие отели могут повторно выставить еду на шведский стол, если это продукты с длительным сроком хранения, рассказал глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

По его словам, железное правило всех отелей заключается в том, что скоропортящиеся продукты и еда, оставшаяся на тарелках постояльцев, выбрасываются, пишут «Известия».

«В системе «все включено» определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола. С использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются», сказал Айык.

Отельер отметил, что продукты, которые быстро портятся, выбрасывают, даже если к ним никто не притронулся, но есть и исключения. «Это, например, пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и так далее. Если они остаются на шведском столе с утра, то их можно использовать и во время обеда, ужина», - указал он, добавив, что в Турции существует жесткий регламент хранения пищи, которому следуют отели.