Туризм

Названы регионы России, жители которых отдыхают дольше всех

Самые продолжительные поездки позволяют себе жители Чукотки, Магаданской области и Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Biletix.

Эксперты сервиса проанализировали бронирования авиабилетов туда-обратно в 2019 году. Они выяснили, у жителей каких регионов меньше всего времени между началом авиапутешествия и возвращением проходит у жителей Астраханской, Волгоградской, Костромской и Кировской областей и Чувашии (пять-шесть дней).

Наиболее продолжительные поездки жители России совершают в регионы Дальнего Востока. Дольше всего путешественники задерживаются на Чукотке (в среднем 24 дня), в Приморском крае (14 дней), в Амурской области (14 дней), в Хабаровском крае (13 дней) и в Кабардино-Балкарской республике (13 дней).

Меньше всего туристы, приобретающие билеты туда-обратно, задерживаются в Костромской области (три дня), в Удмуртии (четыре дня) и в Волгоградской области (пять дней).

В среднем авиапассажиры на Чукотке приобретают авиабилеты туда-обратно с промежутком между вылетом и прилетом в 44 дня, жители Магадана – в 31 день, Камчатки – в 26 дней. В пятерку также вошли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ (по 17 дней). В среднем по России этот показатель составляет 11 дней.