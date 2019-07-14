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Несколько тысяч человек стали участниками военно-исторического фестиваля «Прорыв линии «Пантера» в Островском районе

Несколько тысяч человек стали участниками военно-исторического фестиваля «Прорыв линии «Пантера», который прошел в воскресенье, 14 июля, в деревне Холматка в Островском районе на территории музейного комплекса «Линия Сталина».

Организаторами реконструкции стали общественная организация «Забытый подвиг» и Военно-исторический музей Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мероприятии приняли участие более 150 реконструкторов из городов России и ближнего зарубежья. Для зрителей и гостей фестиваля была подготовлена военно-историческая реконструкция эпизода боев июля 1944 года по прорыву сильно укрепленной «Линия Пантера» с участием военной техники и артиллерии.

Для всех желающих были представлены фронтовые интерактивные площадки — «музеи под открытым небом», на которых была возможность познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях фронта. Также была представлена музейная экспозиция «Линия Сталина».

Особой популярностью у гостей мероприятия пользовалась выставка военной техники, которая была задействована в ходе реконструкции: артиллерия, минометы, автомобили, бронетехника.

После реконструкции для всех участников и гостей мероприятия состоялся концерт, который подготовили «Волонтёры Победы».