Туризм

Эксперты выяснили, какие ошибки чаще всего допускают россияне при покупке билетов на поезд

В разгар отпускного сезона сервис путешествий Туту.ру выяснил, какие ошибки чаще всего допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. Составить рейтинг помогали специалисты контакт-центра, которые каждый день обрабатывают сотни ошибок в билетах. Вероятно, эта подборка типичных ошибок спасёт чьи-то нервы и поможет не испортить свой отпуск.

На первом месте, ожидаемо, опечатки в данных пассажиров. Они встречаются чаще всего. У таких ошибок есть несколько вариаций:

Просто опечатки. Это ситуации, когда человек не ввел до конца номер документа или наоборот добавил лишний символ, поменял местами цифры или буквы.

«Была у нас в заказе Глина (вместо Галины), а фамилия попадалась — Андрееева», - рассказала операционный менеджер контакт-центра сервиса путешествий Туту.ру Елена Позднякова.

По словам специалиста, бывает и так, что при проверке данных клиент замечает, что пропустил букву в имени, вставляет ее, но не на той раскладке. И получается, например, Ивfн. Кстати, не все пассажиры знают, но написанные capitals lock данные — это не ошибка. Так, например, не нужно возвращать билет, если вы ввели часть данных заглавными буквами.

Как предотвратить: На шаге подтверждения (следующая страница после выбора способа оплаты) внимательно проверьте каждую букву и цифру. На этом этапе бронь уже создана, и в течение 15 минут никакой другой пассажир не выберет это место, можно проверять спокойно.

Если уже ошиблись: Большинство перевозчиков допускает не более 1 ошибочной буквы в ФИО и 1 неверного знака в номере документа. Например, перепутанные местами две буквы — это уже две ошибки. В зависимости от правил конкретного перевозчика можно или внести исправления в кассе или у проводника, или вернуть билет и купить новый, на правильные данные. Указание неверного типа документа не является проблемой. С такой ошибкой пустят в поезд, главное, чтобы номер документа был верный.

Билет с неверной датой рождения будет недействительным, если ошибка повлияла на тариф. Иными словами, если пассажир взрослый, а из-за неверной даты рождения ему была предоставлена скидка, как для ребенка, то билет придется вернуть. Если на стоимость ошибка в дате не повлияла, то проблем при посадке не будет.

Перепутали или ошиблись в информации

Здесь большое многообразие вариантов, где пассажиры «грешат». Указывают не то отчество, а проблемы при посадке могут быть не только у Елены Владимирович, но и Игоря Семеновича, если по паспорту он Игорь Степанович. Пишут номер документа другого пассажира, покупают билет на старый паспорт, или на документ, которого нет с собой (например, на свидетельство о рождении). Еще из популярных ошибок: указывать девичью фамилию, путать местами имя и фамилию - а в посадочных купонах указывается фамилия пассажира и инициалы. Так можно увидеть билет на Maria T.G.

Если уже ошиблись: тут нужно рассматривать каждый отдельный случай.

Хотели схитрить, а в итоге ошибка. Бывают ситуации, когда пользователи в отчаянии или поисках большего комфорта допускают ошибки намеренно, и это имеет последствия.

Неверный пол пассажира

Например, в летний и предновогодний период, когда билеты раскупают особенно быстро, сотрудникам контакт-центра начинают звонить мужчины с вопросом как быть, если на интересующий поезд остались билеты только в женское купе.

«Мы рассказываем, что купить билет в женское купе мужчина не сможет, помогаем найти смешанные купе или негендерные вагоны, на крайний случай — другие поезда, - отметила Елена Позднякова. — Обычно еще до звонка нам клиент уже попробует сам оформить билет с указанием женского пола, но сталкивается с «проблемой»: при выборе женского купе и указании мужского отчества наш сайт не даст пассажиру перейти на следующий шаг, а попросит выбрать мужское или смешанное купе».

Если у пассажира отчества нет или по нему нельзя определить пол, то оформить билет удастся. Пускать пассажира в вагон или нет — будет решать уже проводник.

Кстати, по правилам на детей до 10 лет ограничение распространяться не будет: мальчики могут ехать в женском купе, девочки — в мужском. Конечно, иногда и женщины хотят купить билет в мужское купе, но обратная ситуация все-таки возникает чаще.

Билеты на несуществующих детей

Иногда пассажиры, купившие билеты в пустое купе, пытаются сделать так, чтобы к ним никого не подселили, то есть, чтобы остальные места остались свободными.

«Кто-то решает выкупить оставшиеся места в купе, но не все это делают правильно. Некоторые оформляют билет на свободные места на вымышленные данные (придумывают ФИО, номер документа и указывают их при покупке). Другие идут дальше и, чтобы билеты получились дешевле, оформляют их на несуществующих детей», - рассказала специалист.

На самом деле нужно выкупать свободные места на пассажиров, которые реально поедут в этом поезде, проще всего - на себя. У перевозчиков нет никаких ограничений на количество билетов, которые можно купить на одного пассажира в одном поезде. Теоретически можно выкупить весь вагон, но придется оформить много заказов, потому что в системе бронирования есть ограничение — не более 4 билетов в одном заказе.

Какие могут быть проблемы, если купить билеты на вымышленных людей

По правилам проводник проверяет, все ли пассажиры в поезде и фиксирует информацию о неявившихся. Информация о незанятых местах передается в систему бронирования, потому место опоздавшего может быть продано повторно. Если при этом опоздавший пассажир сядет на промежуточной станции, а его место уже окажется занятым, то ему обязаны будут предоставить другое. Поскольку вымышленные пассажиры никак не могут сесть на поезд, их места могут быть проданы повторно.

Как правильно поехать одним в купе

Единственный способ, утвержденный перевозчиком, занять все купе, — это выкупить свободные места на пассажира, который поедет по факту.

Ошибка в реквизитах поездки

Ошибки в данных поездки встречаются реже, чем в данных пассажиров и их контактах. Чаще всего путают дату и месяц (особенно июнь с июлем), а также забывают выбрать номер места. Но можно встретить и ошибки в маршруте.

Ошибка в дате и времени. Два самых распространенных случая - это выбрать не ту дату для отправлений после полуночи или промахнуться месяцем. Больше всего сложностей возникает с ночным отправлением, когда нужно, например, уехать в 0:47.

Не тот месяц. Некоторые пассажиры очень внимательно все проверяют, но кликают не туда в самом начале оформления заказа. Например, можно случайно выбрать не тот месяц: в планах уехать завтра, а билет покупается на следующий месяц, реже — наоборот. Если ехать нужно раньше, то обычно билет можно переоформить на нужную дату. Сделать это можно не раньше, чем за 24 часа до желаемого времени отправления, с минимальным сбором, но услуга доступна только на вокзале отправления. В остальных случаях билет придется вернуть и купить новый на верный день.

Ошибка в маршруте, поезде, номере места. Источником таких ошибок часто бывает поиск подходящих вариантов поездки в разных вкладках. Когда в одной открываешь один поезд, во второй - еще один и так далее. В итоге бывают случаи, когда клиент все правильно выбрал и оформил в одной вкладке, а оплатил в итоге то, что было на соседней. А там может быть и не выбранное место (тогда его автоматически присвоит система бронирования), и поезд не тот, и маршрут не из Мурманска в Москву, а обратно. Отдельная печаль — это купить билеты на поезд, который отправляется еще до того, как прибывает поезд «туда».