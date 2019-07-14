Туризм

Псков входит в топ-10 лучших для путешествий на летние выходные

Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие города России для путешествий на летние выходные для отдыха и осмотра достопримечательностей.

В десятку лучших городов для отдыха и путешествий на летний уик-энд вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Великий Новгород, Нижний Новгород, Казань, Псков, Екатеринбург и Ярославль.

По данным ТурСтат, за Санкт-Петербург как лучший у туристов на выходные дни отдали 33% голосов, за Сочи - 18%, Москву - 12%, Калининград - 10%, Великий Новгород - 8%, Нижний Новгород - 7%, Казань - 5%, Псков - 3%, Екатеринбург и Ярославль - по 1,5%.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса про туристические города для отдыха и поездок на летние выходные.