Туризм

Фестиваль туристической песни пройдет в 17-й раз на Серебряном озере

В Псковской области на берегу озера Серебряное (Гдовский район, 55-й км шоссе Псков-Гдов) с 19 по 21 июля пройдет 17-й песенный слет любителей и поклонников авторской и туристической песни «Вечер песни на озере Серебряное». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, это совместный проект Псковского клуба туристов и клуба авторской песни «Горизонт», который в этом году реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Слет традиционно проходит ежегодно, в последние выходные июля, параллельно торжествам, посвященным Дню освобождения Пскова. На берегу Серебряного озера собираются барды и туристы не только из России, но и стран ближнего зарубежья. В этом году участие в мероприятии примут представители Пскова, Великих Лук, районов Псковской области, авторы-исполнители из Гатчины, Санкт-Петербурга и Латвии.

В первый день фестиваля, в пятницу, 19 июля, запланирован заезд участников и традиционная творческая спевка у костра с выступлением авторов-исполнителей. Второй день слета начнется в 12.00 с соревнований по спортивному ориентированию, на 14.00 запланировано проведение тренировочных заездов на каяках и байдарках и детских соревнований по туризму. В программе на субботу, 20 июля, на 18.00 запланирован концерт авторской песни клубов Пскова, Псковской области и гостей их других регионов России. Традиционно в этот же день вечером все участники фестиваля соберутся в 22.00 на песни у костра в палаточном лагере.

Закрытие фестиваля состоится в воскресенье, 21 июля, в 12.00. Всем участникам будут вручены дипломы и памятные подарки.

Отметим, фестиваль туристической песни стал одним из трех фестивалей, которые проводятся в Псковской области в рамках проекта «Стихи и песни на границе России», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Ранее в апреле этого года в рамках этого же проекта прошел 1-й молодежный поэтический фестиваль «Зеленое яблоко - 2019». В июле в Изборске провели фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость - 2019».

Планируется, что в августе самые яркие победители трех фестивалей отправятся в концертное турне по 6 крупным районным центрам Псковской области.