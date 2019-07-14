Туризм

Крымский пляж оказался лучшим для нудистов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к самому высокому летнему сезону опросил пользователей в социальных сетях, чтобы выяснить, где на Чёрном море лучшие нудистские пляжи.

В первую пятерку вошел один крымский и четыре кубанских пляжа. По результатам опроса Tvil.ru, 31% респондентов назвали нудистский пляж Коктебеля лучшим.

Второе место в списке лучших нудистских пляжей разделили пляжи в Дивноморском, Кабардинке и в Джубге, у подножия горы Ёжик, за которые проголосовали по 13% опрошенных.

Пятерку лучших пляжей для нудистов замкнул пляж в Большом Утрише, расположенный между посёлками Сукко и Малый Утриш, на территории города-курорта Анапа Краснодарского края (10% опрошенных).