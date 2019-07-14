Туризм

Названы самые беспокоящие россиян вопросы в поездках

Отправляясь за границу, россияне больше всего интересуются эпидемической обстановкой в стране путешествия и необходимостью делать прививки перед поездкой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор и результаты работы всероссийской «горячей линии».

Специалисты проводили консультации по вопросам туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом в период с 8 по 22 июля в каждом субъекте России.

«Более половины поступивших вопросов были связаны с эпидемической ситуацией за рубежом, клиническими проявлениями инфекций и мерами их профилактики. Всего оказано 6050 консультаций», — говорится на сайте ведомства.

Так, 1050 консультаций касались вопросов эпидемиологической ситуации за рубежом, еще 837 — вопросов профилактики инфекций, зарегистрированных за границей.

Также россияне интересовались иммунизацией, клиническими проявлениями инфекций, правилами безопасного поведения на отдыхе и своими правами при получении туристических услуг.

В частности, восемь обращений граждан послужили поводом для проведения проверок, а 13 — для возбуждения административного дела.

В ведомстве напомнили, что в путешествиях за рубеж туристов могут подстерегать опасные инфекционные заболевания, поэтому следует запрашивать сведения о текущей эпидемиологической ситуации в управлениях по субъектам России и у туроператоров.