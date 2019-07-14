Туризм

До 20 сентября можно подать заявки на участие в национальной премии событийного туризма

Идет прием заявок и проектов на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2019. Отборочный тур для участников Северо-Западного федерального округа завершится 20 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Участниками конкурсного отбора могут стать организаторы событий различной направленности, как регионального, так и федерального уровня - авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма. К участию допускаются проекты, реализованные в период с октября 2018 до момента проведения конкурса.

В номинации «Лучшее туристическое событие» победители будут выбраны отдельно в области культуры, спорта, исторических фестивалей и реконструкций, популяризации народных традиций и промыслов, организации гастрономического туризма.

Также у муниципалитетов Псковской области есть возможность подать заявку в специальных номинациях: «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал», «Лучший муниципальный организатор турсобытий», «Лучший муниципальный календарь туристических событий».

Организаторы массовых молодежных мероприятий могут рассказать о своих фестивалях и конкурсах, оформив заявки в номинациях: «Лучшее молодежное туристическое событие», «Лучшее детское туристическое событие», «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма», «Лучшее туристическое MICE событие» и «Лучшая интерактивная программа туристического события».

Музеи и занимающиеся представлением туристских продуктов организации могут попробовать свои шансы, отправив заявку на конкурс по следующим номинациям: «Лучший музейно-выставочный комплекс», «Лучшая природно-рекреационная зона», «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» и «Лучшая идея туристического события». В последней номинации будут рассматриваться еще не реализованные проекты, находящиеся на стадии проектирования.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальной Интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы: описание турсобытия (формат PDF), презентацию турсобытия (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

Полная информация об оформлении и подачи заявок размещена на официальном сайте премии.

Отметим, в 2019 году в рамках Национальной премии Russian Event Awards пройдет три региональных конкурса. Лучшие проекты региональных конкурсов примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019, который пройдет в ноябре в Самаре.

Напомним, представители Псковской области уже становились победителями национальной премии событийного туризма. В 2012 году в число дипломантов конкурса вошел «День скобаря». В 2013 году второе место в номинации «Гастрономический туризм» занял заявленный от нашего региона «Медовый фестиваль», а третье место среди лучших фестивалей исторической реконструкции получил «Железный град». В 2014 году в число финалистов в номинации «Лучший региональный турцентр» вошел Информационный туристский центр Псковской области.