Туризм

Эксперты рассказали, что туристы чаще всего забывают в самолетах

Чаще всего туристы забывают в самолете телефоны, гарнитуру и ноутбуки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

Эксперты сервиса провели опрос пользователей и выяснили, что каждый пятый путешественник (23,1%) хотя бы раз в жизни что-то забывал в самолете. При этом оказалось, что чаще всего россияне оставляют на борту ценную технику: телефоны, гарнитуру, ноутбуки, игровые приставки. Так ответила треть рассеянных путешественников (29%).

Ручную кладь, например, сумки и даже небольшие чемоданы, в самолете оставляли 14% туристов, а с покупками из Duty Free невольно расстаются 13% невнимательных пассажиров. Кроме того, довольно часто россияне забывают пледы, подушки (10%) и одежду (9%).

Четверть респондентов (25%) утверждают, что забывали что-то маловажное.

Эксперты напомнили, что, как правило, вещи отправляют в камеры хранения в аэропорту, и вернуть их можно, обратившись в службу поддержки авиакомпании и аэропорта.