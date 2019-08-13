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Туризм

В Турции продавцы предлагают ограничить систему «все включено»

15.08.2019 13:57|ПсковКомментариев: 0

Турецкие торговцы, работающие на курортах Сиде и Аланья, обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы «все включено» в отелях, сообщает АТОР.

Как сообщает РИА «Новости», в направленном в ведомство письме напоминают, что Турция взяла курс на "качественного" туриста, способного потратить не менее 1000 долларов за визит.

По мнению авторов инициативы, all inclusive «убивает» их бизнес, поскольку сегодня турист сидит в номере, не ездит на экскурсии, не тратит деньги на гастрономию и покупки за пределами гостиницы. Они предложили определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другим предпринимателям, и тогда будет «честная конкуренция» за расходы гостей.

Президент Палаты торговцев и ремесленников Аланьи Нури Демир, в свою очередь, заявил, что в то время как «отели полны, магазины стоят пустыми».

При этом многие торговцы, чтобы открыть магазин к сезону, брали кредит, отметил он. По словам эксперта, по сравнению с 2018 годом расходы сектора торговли выросли на 20%.

Продавцы из Аланьи ставят вопрос еще более кардинально: не просто "определить районы", а запретить отелям в центре города работать в формате «все включено».

Как считают представители турецких принимающих компаний, туристы, прежде всего россияне, действительно стали меньше тратить. Первая причина касается всех иностранцев: направление популярно, многие отдыхают в Турции не впервые, так что экскурсии и местный шопинг им не нужны.

Кроме того, в этом году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%, так что большую часть средств, отложенных на отдых, туристы потратили на проживание.

«Если наши гости и не отказываются от отдыха в Турции, то они точно не готовы тратить в отпуске больше», — отметил представитель местной турфирмы.

По его словам, спрос на экскурсии уже упал на 30%. Более того, несмотря на рост турпотока, спад продаж наблюдается даже в магазинах duty free в аэропорту Антальи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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