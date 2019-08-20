Директора компании «Славянский тур» Изабеллу Коваль наградили Почетной грамотой Совета Федерации за большой вклад в развитие туризма в регионе

23 августа заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак, наградил директора компании «Славянский тур» Изабеллу Коваль Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
Грамота была вручена на торжественном приеме губернатора региона Михаила Ведерникова в связи с 75-летием образования Псковской области.
Награда, подписанная председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, вручена за многолетнюю плодотворную культурно-просветительскую деятельность, большой вклад в развитие туризма в Псковской области, активную общественную работу.
Коллектив компании «Славянский тур» поздравляет Изабеллу Коваль с высокой наградой и желает ей дальнейшей плодотворной работы, успехов и новых вершин.