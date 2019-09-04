Туризм

Счастье начинается здесь: что ждет туристов на новом маршруте «По Печорской стороне»

Когда вы в последний раз ходили по траве босиком? Качались, «взмывая выше ели»? Ели прямо с куста сладкую малину и ежевику? Когда встречали закат на берегу озера, кажущегося морем? Когда пили парное молоко и свежую сладковатую риккоту - сыр, который приготовили буквально вчера? Ловили рыбу и отпускали ее обратно в пруд (или коптили - каждому свое)?

Новый маршрут «По Печорской стороне» приготовил для туристов все «тридцать три удовольствия», которые дарят ощущение счастья и полноты жизни без пробок и каждодневного стресса. Корреспондент Псковской Ленты Новостей познакомился со всеми объектами, вошедшими в маршрут и заодно выяснил, что пил в Печорском районе Владимир Мединский, каково на вкус варенье из шишек и почему гостей на Руси разгоняли пряниками.

Для справки

Цель нового туристического маршрута «По Печорской стороне» - информировать туристов о рекреационных возможностях Печорского района, а также совместное продвижение услуг фермерских хозяйств и объектов размещения, расположенных здесь. Проект разрабатывается Бюро путешествий «Континент» при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Ольга Зыкунова, специалист АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области»: «Наша организация поддерживает предпринимателей, чей бизнес связан с социальной сферой. Проект «По Печорской стороне» призван объединить фермы и объекты бизнеса, расположенные на туристическом маршруте по направлению из Пскова в Печоры. Таких ферм и объектов сегодня много, что не может не радовать. Мы уже объехали около 10 таких объектов. Конечная цель проекта - поддержка социальных предпринимателей. Мы ждем, что в рамках проекта они получат определенный импульс в плане развития и расширения бизнеса».

Маршрут планируется запустить в следующем туристическом сезоне, весной 2020 года. Ранее был сформирован маршрут «Изборский тракт», который объединил предпринимателей в окрестностях Изборска.

Жизнь - малина!

Ровные, как по линеечке ряды малины, ломящиеся от урожая ветви груш, наливные яблочки, краснеющие круглыми боками на солнце, бархатисто-фиолетовые сливы, ароматная мягкая ежевика и кисловатая голубика: в КФХ «Барановское» в разгаре сбор урожая. Саду уже 11 лет, с одного только куста малины здесь в сезон собирают до 3 кг. Срываешь с куста крупную ароматную ягоду и понимаешь: вот она - настоящая красота! Свежую сортовую ягоду, выращенную без использования химикатов, едят даже аллергики - неслучайно о хозяйстве в Усадище знают не только псковичи, но и жители «культурной столицы», регулярно приезжающие сюда за натурпродуктом.

Ягоду в «Барановском» не только собирают, но и перерабатывают: варят варенье, джемы, делают мармелад, морсы и другие напитки. Последние, кстати, по достоинству оценили именитые гости хозяйства - хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и российские министры: культуры - Владимир Мединский и транспорта - Максим Соколов. Работа кипит, тем не менее для гостей здесь всегда находят время: Виктор, его супруга Ирина и дети - дочь Оля и сын Саша - проводят экскурсию, в который раз уже слыша восхищенные отзывы и реплики: «Ну и малина!» Гордиться есть чем: уход за растениями организован в соответствии с принципами естественной агротехнологии - мульчирование, капельный полив, деревья не закапывают в землю, а высаживают по «методу Чугуева» (дачники, загуглите - это очень интересно: дерево начинает плодоносить на 2-3 года раньше!).

В каждом уголке этого сада ощущается любовь к земле и растениям. А чем иначе можно объяснить совершенно невообразимый с точки зрения городского жителя режим дня - подъем в 7 утра и работа до 10 вечера, как понять желание часами обсуждать секреты урожая и как оценить грамотную вдумчивую организацию всего этого большого хозяйства на 3 гектарах печорской земли?

Виктор Баранов: «Все с детства пошло. Это давняя история: здесь в XIX веке у нас жили дальние предки. Вот и потянулась такая историческая цепочка. Я высаживаю саженцы малины в ряд с шагом в 7 сантиметров, по ряду натягиваю шпагат, чтобы веточки от урожая не валились в разные стороны. Урожай огромный - в прошлом году собрали около 3 тонн. Сорта элитные, со всего мира - американские, шотландские, английские, польские. Есть красного цвета, желтого».

Прогулявшись босиком по шелковистой траве барановского сада, идем к гостевому домику: в просторном, пахнущем деревом зале на широкий стол уже выставлены многочисленные ягодные заготовки. Черная смородина и голубика, протертая с сахаром, джем из белой смородины, вкуснейший мармелад из черной смородины и груши. В его составе только натуральные ягоды и плоды, сахар и цитрусовый пектин - никакой химии! А затем переходим к душевным возлияниям: морс и прочие радости жизни. Раньше, кстати, в дворянских усадьбах ягодные напитки пили медленно, с удовольствием, каждого - по чуть-чуть (маленькими стопочками-«мухами» по 15-20 грамм). А еще лучше - по алфавиту: начинали абрикосовыми и вишневыми, заканчивали яблочными. И называли все это с юмором: «сходить в библиотеку» и «давить мух».

Релакс спорту не помеха!

Загородный отель «Плесков» прекрасно известен псковичам и гостям региона: комфортабельные корпуса, оригинальные интерьеры ресторана, умопомрачительной красоты пейзажи - все это по праву пользуется спросом в любое время города. Впрочем, здесь скрывается немало возможностей для отдыха, приятного не только глазу, но и телу: спортивные площадки, пляж, велодорожки, бассейн, бани, прокат лодок и даже большой спорткомплекс, в котором регулярно проводятся соревнования по мини-волейболу, футболу и большому теннису.

«У нас можно провести целый день и не прийти в одно и то же место дважды, - рассказывает управляющая отелем Елена. - Неслучайно многие приезжают к нам семьями, в выходные. Летом за пользование территорией вы заплатите всего 300 рублей с человека. По сути это сумма депозита, которую вы можете использовать на оплату различных услуг «Плескова» - проката велосипеда или покупка кофе в нашем уютном ресторане».

Мы не спеша идем к берегу Псковского озера, попутно замечая мелкие, но такие говорящие детали: живописные лодки, красочные гамаки, натянутые меж высоченных сосен, оригинальный деревянный игровой комплекс с песочницей, где возится пара ребятишек, ярко-красная кормушка-домик, откуда с любопытством на нас смотрит какая-то птичка (вроде похожа на поползня-»ямщика», пусть юннаты меня поправят если что). По дороге не можем не заглянуть в ресторан, просторный, очень атмосферный, со вкусом декорированный и напоминающий о былой ратной славе земель, которые не понаслышке знают о том, что такое Ливонский орден.

Изучив гобелены и многочисленные гербы, спешим на озера, в тишину синих далей, зеленых береговых кос и песчаного 200-метрового пляжа. Последний вопрос, который может здесь возникнуть у отдыхающего - «Чем бы заняться?» Беседки для пикников, уголки отдыха с комфортными скамеечками, пункт проката, рыбалка (судак, щука, окунь, ерш, плотва, лещ - кого здесь только не водится - стоит только выйти с удочкой ранним утром!). А чего стоит русская баня в двухэтажном коттедже на берегу! Попарились - и сразу в вечернюю прохладу бескрайнего Псковского моря...

Искупаться, кстати, можно не только в озере: в «Плескове» есть фитнес-центр с 25-метровым бассейном (1 час - 300 рублей). В нем понравится и тем, кто любит вволю поплавать, и тем, кто просто любит водный релакс: здесь установлена уникальная система подводной подсветки, гейзеры и гидромассаж. На втором этаже расположены три сауны - арома, турецкая и финская, а также кабинет массажиста. Кстати, пока вы получаете заряд бодрости и восстанавливаете силы, ваши дети могут интересно провести время в игровой комнате, расположенной здесь же. Игрушек - масса! В тренажерном зале установлено современное оборудование. Пневматические тренажеры позволяют задавать физическую нагрузку на мышцы с различной подготовкой.

Раз уж речь зашла о спорте, нельзя не упомянуть и о большом комплексе, который давно облюбовали профессиональные спортсмены и любители Северо-Запада и сопредельных государств для проведения соревнований и сборов. Поле 23 на 46 метров, на котором свободно будут чувствовать себя как футболисты, так и теннисисты, три раздевалки, вместительная трибуна для болельщиков - вся необходимая инфраструктура налажена и отлично функционирует.

Так что «Плесков» - это не только отдых в домиках на лоне природы, это еще и возможность незабываемо провести выходной. Не бронируя домик, а просто приехав в гости на денек!

Там, где плещется форель

Рыболовы бывают двух видов: одни смотрят на это занятие как на спорт, другим удается что-то поймать. На «Форелевом хуторе» занятие найдется и для первых, и для вторых. Более того - сюда можно приезжать не только заядлым рыболовам, но даже тем, кто и удочку-то в руках никогда не держал: всему научат, все расскажут, и без улова вы точно не останетесь! Там, глядишь, втянетесь и будете удивляться: как раньше без этого жили?

Глава КФХ «Форелевый хутор» Андрей Иванов - действующий спортсмен Псковской федерации рыболовного спорта, кандидат в мастера спорта по рыбной ловле. Задумал «Форелевый хутор» давно, но к делу подошел методично, по науке: сначала изучил вопрос, поездил по рыбным хозяйствам России и Европы, завел контакты в Карелии - именно оттуда сегодня под Печоры прибывают мальки форели - и лишь затем приступил к воплощению мечты.

На берегу большого искусственного пруда то тут, то там сидят сосредоточенные рыбаки, кто-то бежит с садком, в который совсем скоро появится свежая, только что выловленная рыба, поодаль на всех парах работает коптильня, у которой крутятся пушистые котята - они только того и ждут, когда им перепадет со стола лакомый кусочек. За всей этой идиллической картинкой стоит большой труд: этот пруд надо было выкопать, по периметру на три метра вкопать бревна и соблюсти все правила технологии так, чтобы форель могла расти в комфортных условиях - при температуре воды не выше 20 градусов! Термометр в машине показывает плюс 26, а в воде сейчас, по словам Андрея, - плюс 11.

Кроме того, надо было подумать и об остальных гостях: рыбаки ведь часто приезжают семьями, а выдержать медитативное сидение на берегу может далеко не всякий ребенок, не говоря уже о женщинах (хотя на озере мы заметили и несколько рыбачек). Эта неугомонная аудитория может заняться на «Форелевом хуторе» играми на свежем воздухе, походом в лес, сбором ягод и грибов, а еще - пообщаться с фазанами, курочками, индюками и кроликами, после чего - расположиться на пикник. Со свежекопченой форелью под печеную картошечку с перепелиными яйцами - ммм, объедение! К слову, можно заказать вкусную рыбку в фольге или фермерские продукты с доставкой в Псков.

Владелец хутора не собирается останавливаться на достигнутом: в его ближайших планах - расширение ручья и обустройство еще одного пруда, исключительно для разведения мальков, мастер-классы по ужению рыбы и презентации различных рыболовных снастей для таких же увлеченных своим любимым делом людей.

Чаепитие по-печорски

«Давайте я вас чайком напою! Это яблочно-земляничный на основе иван-чая!», - предлагает нам хозяйка Чайного гостевого дома Татьяна. Ну кто же откажется от такого предложения? К тому же, согласно русским традициям, отказываться надо от второй чашки - пока хозяйка несколько раз не попросит продолжить чаепитие.

В этом доме чай всему голова: разные его купажи готовит сама хозяйка. Иван-чай, смородиновый, малиновый, земляничный, а к нему - варения: из лесной малины, земляники, ревеня, морошки и даже из сосновых шишек - вкуснейшее, доложу я вам, лакомство! Из печи как по волшебству выпрыгивают пирожки - с курицей, с капустой, с яблоком. Это еще не все: за трапезой появляются блины, бутерброды с рыбкой и лимоном, ватрушки и удивительные пирожки с медом и орехом по старинному бабушкиному рецепту. Хозяйка предлагает нам придумать название для этих пирожков. А мы и думать уже не можем - знай, ешь и вкус запоминай!

Кстати, гостевой дом расположен совсем недалеко от Псково-Печерского монастыря: распахнув окно, можно в любое время года утром или вечером услышать мелодичный перезвон колоколов, а весной – соловьиную трель. В номерах есть все, что необходимо для жизни: удобные кровати, индивидуальный санузел с душевой кабиной, бесплатный Wi-Fi, в холле ЖК-телевизор и электрочайник.

А рядом - Музей традиционных русских чайных напитков и кулинарная мастерская «Печорские Дары». Здесь проводят дегустации, мастер-классы по чайному декупажу и уютные камерные концерты. Потихоньку собирается интересная коллекция чайной утвари и принадлежностей, разрабатываются экспозиции, посвященные чайным традициям разных стран.

Льну быть!

На стенде - шесть фотографий цветочков синего цвета. Кто угадает - какой из них цветок льна? Раньше и дети, и взрослые из Псковского края разве что удивились бы такому вопросу: ясное дело, какой! А сейчас ответить правильно могут через одного. Информационно–просветительский центр - музей льна «Льняная губерния», работающий в Печорах, создан как раз для того, чтобы возродить славу псковского льна и - шире - объединить всех, кто ценит русские традиции и исконный уклад жизни и приветствует возвращение к ним в наши дни.

Создатели музея: «Проект называется «Льняная губерния», потому что издревле Псковская область славна своим льном. Лен кормил, одевал все население, 70% земли засевалось льном. Но прошло 15 лет, как лен на Псковщине не сеют. Выросло целое поколение детей, которое не знает, как выглядят цветущие льняные поля».

Решив исправить ситуацию, авторы проекта не только разработали концепцию целостного выставочного пространства и экскурсионного сопровождения, но и засеяли целое поле льна, вырастили его и в середине августа отпраздновали праздник урожая, собрав в снопы первые плоды своего труда. Впереди - следующие захватывающие этапы переработки урожая - отделить головки, вымочить, промять на мялке, отделить костру, прочесать - и только после этого можно будет начать прясть нити.

А пока - здесь активно принимают туристов и с удовольствием, в стихах рассказывают им о том, как растет лен, как его собирают, что из него производили и продолжают производить по всей земле.

Ой вы гости-господа,

Издалека ль к нам сюда,

Из каких вы мест, откуда

И какое в мире чудо?

Мы ж поведаем о том,

Как на Псковщине рос лен...

Так начинается экскурсия, продолжаясь увлекательным неспешным рассказом: перед гостями открывается целый мир, в большинстве своих деталей действительно незнакомый, хотя и родной по своим истокам. Вот красны девицы ведут хоровод, вот добры молодцы работают в поле, а вот морские дали, в которых ходят под льняными парусами ладьи мимо острова Буяна... Экскурсия поражает своей глубиной и простотой: повествование ведется, как по маслу - льняному, конечно же!

Посетители получают массу информации - о природных свойствах льна («культура пяти»), о технологиях его переработки, о том, что из него еще полвека назад делали масло, бумагу, пеньку, ткани, косметику, вату, присыпки, холсты для картин, лаки и даже линолеум (между прочим, из белорусского льна даже делают купюры евро!). Об этом не просто рассказывают - наглядно показывают. Зашел, допустим, разговор о бумаге - и посетители экспозиции смогут во всех подробностях увидеть процесс ее создания: льняное тряпье замачивают в известковой воде, измельчают, отжимают несколько раз, откидывают на слой войлока, прогоняют под прессом - и готово! Осталось только развесить для просушки.

Узнают посетители музея и об известных людях, которые занимались производством льна: о братьях Третьяковых, чьи доходы от тканевых мануфактур пошли на создание знаменитой художественной галереи в Москве, о незаслуженно забытом изобретателе Иване Зворыкине, о бароне Штиглице - владельце льнопрядильной фабрики в Нарве и попечителе Академии рисовании в Петербурге, которая теперь носит его имя.

И, конечно, красной нитью через весь рассказ проходит мотив Псковщины, ее трудолюбивого талантливого народа:

Мы про Псков, а псковичи

Не сидели на печи!

Лен растили, колотили,

И трепали, и мочили,

Продавали как сырье

Ганзе волокно свое.

И на пользу для России

Сырье это вывозили -

Тем вносили ценный вклад

В льняный экспортный наряд.

Наверное, секрет этого удивительного музея в неподдельной любви его авторов к русскому миру, искренней включенности в тему и творческом поиске, который является обязательным условием успешности любого проекта. И хочется верить, слыша финальные слова экскурсии по музею:

Завершить хотим свой сказ

обещанием для вас,

Что родиться будет снова

Лен на Псковщине - вам слово!

«Первая лошадь»

Вы видели когда-нибудь, как мимо вас медленно проходит миллион рублей? Помахивая хвостом и потряхивая гривой. В конно-спортивном клубе «Первая лошадь» это обычная история. Стоит побывать здесь, чтобы понять: лошади - самое настоящее сокровище, причем мы имеем в виду не деньги. По преданности и сообразительности эти животные не уступают собакам, а часто - даже превосходят их. Лошадь - чувствительный термометр, который чутко реагирует на состояние хозяина.

Александр Лиллерт, владелец клуба «Первая лошадь»: «Это место создавалось как рай для животных. Здесь есть естественные процессы, которые текут вне зависимости от того, кто появляется в клубе. Приехали люди - в ритме жизни лошадей ничего не меняется, к приезду никто животное не готовит. Это естественная жизнь фермы. И люди нам часто говорят: у вас спокойно, суеты нет. Можно пойти на горку, сесть и смотреть, как садится солнце. Этого не хватает людям, которые привыкли стоять в пробках, привыкли к суете».

Клуб начал работу девять лет назад. С тех пор сотни людей обучились здесь верховой езде: кто-то просто для души, кто-то - стремясь в конный спорт. Учиться никогда не поздно: можно привести ребенка в 5 лет, можно в 15, а можно самому прийти в 64 - и заболеть лошадьми навсегда. Конный спорт - это не только позитивные эмоции от общения с лошадью, но и польза для позвоночника: сидя верхом, вы научаетесь держать правильно спину и сохраняете этот навык при ходьбе.

Одно из главных преимуществ «Первой лошади» - индивидуальный подход. По мнению владельца клуба, научиться чему-либо на групповых занятиях весьма проблематично: только постоянный личный контакт с тренером может дать результат. К тому же все мы разные: кому-то будет достаточно получаса (стоимость занятия 500 рублей), кому-то потребуется час, кто-то научится держаться в седле за пару уроков, кому-то понадобится месяц занятий.

Александр Лиллерт: «Название клуба - «Первая лошадь» - придумывалось как двоякое. С одной стороны, мы должны быть всегда первые, во всем. А с другой, мы имеем в виду первое общение человека и лошади. Вы можете прийти, мы вас грамотно научим всему. Так что в названии подразумевается и чемпион, и первопроходец».

В общении с лошадью главное - желание, уверен владелец конно-спортивного клуба. Все в жизни должны получать адреналин: один для этого на велосипеде катается, другой на параплане летает. А для тех, кто приезжает в «Первую лошадь», кровь быстрее бежит по венам благодаря верховой езде. Вот где азарт, ветер, сила, энергия! И ей не помеха ни плохая погода, ни болезни, ни возраст.

И начиналось-то все с адреналина и желания самореализоваться: на тот момент еще юрист в крупной строительной компании, Александр просто в один прекрасный момент по-новому увидел знакомый вид на озеро и задумался - а не продается ли поблизости земля. Потом нашел того, кто нарисовал проект хозяйства. Все сложилось как пазл - одно к одному. И сейчас на поле, где когда-то росло всего 2 березы, красуется закрытый и открытый манежи, гостевой домик, кроличья ферма, пасутся коровы (из их молока производится вкуснейший сыр, творог и сметана), высажены плодовые деревья, даже виноград растет - вкусный, мы проверяли!

Александр Лиллерт: «Это оазис, скрытый от городской суеты, в котором люди оказываются на лоне природы и могут общаться с животными... Я хотел бы, чтобы и через 10 лет на этом месте была «Первая лошадь», место с теми же целями и задачами. Сейчас для меня важно наработать хорошее имя, чтобы люди знали: у нас можно вкусно покушать, хорошо отдохнуть и душой, и телом».

Пряником заманишь!

Сюда можно добраться очень просто: по запаху. Ароматы сладкого теста, специй, иван-чая и чего-то, чему нет названия, на «Хлебном хуторе» концентрируются в повышенных дозах, чрезвычайно полезных для здоровья и эмоционального тонуса.

За гостеприимно распахнутыми дверями - настоящая сказка: здесь по старинным рецептам и технологиям выпекаются печатные пряники. Работа идет споро: тесто уже готово, его раскладывают по формам - их у хозяйки хутора Ольги Волконской более 70 штук, одна другой краше. Те, которые часто используют, сразу можно отличить от недавно появившихся: они темнее за счет пропитки маслом, которым доски смазывают, чтобы пряник не прилипал к основе. Сюжеты резьбы на досках в основном традиционные: птицы, кони, львы, рыбы, узоры-плетенки, розетки. Есть в коллекции Ольги и доски оригинальные, современные - например, с надписью «Россия начинается здесь» и с изображением четырех святынь Псковского края (ее придумывали специально в преддверии Ганзейских дней).

Самый большой пряник - царский, подносной, с двуглавым орлом в центре. Раньше такие пекли для дорогих гостей, вес его составлял 3-4 пуда. «Хлебный хутор» печет такие для свадеб. Кстати, для свадеб предназначен и такой интересный пряник, как «разгоня» - его, по традиции, разрезали в конце свадьбы в знак того, что пир завершается. Гость брал кусочек и уходил, на каждом кусочке был изображен символ: ромб - плодородие, птица - плодовитость и материнство, лебедь - красота и верность, петух - мужественность, дерево - символ жизни.

Хотя хозяйка «Хлебного хутора» исключительно творческий человек, печатные доски для пряников, базовые рецептуры - плод не креатива, а кропотливых изысканий в архивах, поиска исторически достоверных сведений о традициях, которые Ольга с единомышленниками, собравшимися вокруг нее, мечтает возродить.

Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская: «Надо постоянно искать что-то новенькое. Чтобы самим гореть своим делом. Я мечтаю создать ремесленную деревню, создать команду из людей, которые любят свое дело и делают его во славу божию, с душой. Я не ставлю целью доходность. Я ищу альтруистов, которые хотят посеять «зернышко» пользы. Не для денег - для души».

Постепенно территория хутора застраивается, обогащается за счет новых идей и проектов. Так, по соседству с пряничной мастерской расположился ремесленный домик. В одной из его комнат воссоздан уклад жизни сето за счет множества примет повседеневного быта этого уникального народа - фотографий, костюмов, игрушек, вышивки. В соседней комнате - ткацкая мастерская: такое ощущение, что из-за станков только что вышли ткачихи, оставив работу: дорожки, полотно и пояски с вплетенными в узор лоскутками и луговыми травами.

Это еще не все богатства, которые припас для гостей хутор. Вниз от домика уходит к реке Обдех «зеленая тропа». Ее протяженность - всего километр, но на этом пути любой сможет найти что-то для себя. Прекрасные виды на реку, развалины старой мельницы (хуторяне мечтают ее восстановить), масса информации об истории и природных ресурсах Печорского района, о сето и их традициях, интерактивные развлечения - все это сделает небольшое путешествие по «Зеленой тропе» настоящим приключением. Кстати, к Рождеству Ольга планирует подготовить специальную праздничную развлекательную программу, которая пройдет на этой тропе. Участников программы ждет множество сюрпризов, знакомство с лесными жителями, кукольное представление - около двух часов отдыха в гостях у сказки.

Небо. Сосны. Облака

Я стою на склоне горы. Вид такой, что дух захватывает: под ногами шумят вековые сосны, змейкой вьется дорога, по которой ползут маленькие машинки, а на небе стайкой плывут облака. Полная безмятежность и ощущение покоя - вот оно! Для абсолютного отрыва в релакс можно еще раскачаться на качели, установленной как раз над обрывом, и бесстрашно глядя в открывающиеся бездны, представить себя поэтессой Серебряного века. Откуда-то из сосен машет приветственно рукой Блок, и мы кричим ему: «Это упоительно, Александр!»

Действительно, «Псковская Швейцария» вдохновляет! Это место поэтично по своей сути. Невероятные закаты и рассветы, упоительные пейзажи, завораживающее пение птиц - здесь забываешь о работе, планах, трудовой дисциплине. И просто живешь. Наслаждаясь тем, что тебя окружает.

Как удалось псковичке Екатерине Вересовой, автору этого проекта, создать на Вашиной горе совершенно аутентичный уголок Европы с соответствующим сервисом и атмосферой? Как это часто бывает, секрет успеха - в формуле «в нужное время в нужном месте». Отец Екатерины в поисках подходящих для катания на горных лыжах склонов оказался здесь еще в прошлом веке, когда она была еще ребенком и совершенно не собиралась связывать свою работу с Печорским районом. Отучившись в школе и закончив с красным дипломом истфак, девушка начала искать свое место в жизни. На тот момент на склонах Вашиной горы была обустроена турбаза эконом-класса, которой руководил брат Екатерины. Так получилось, что он занялся бизнесом в Пскове - тогда девушка и взяла все в свои руки, за три года до неузнаваемости изменив концепцию и облик этого места. Источником вдохновения для нее стали экоотели Майорки.

Автор проекта «Псковская Швейцария» Екатерина Вересова: «Мы познакомились там с другим форматом отдыха, выбрав отели не на побережье, а в глубине острова. Ты просыпаешься с утра: панорамные окошки, восход солнца, где-то там вдалеке ты слышишь и видишь козочек с бубенчиками, поля, засеянные травами и овощами, вдали море, сам хозяин отеля тебя встречает, видно, что он контролирует все процессы, вплоть до приготовления пищи. Мне это настолько понравилось! И я поняла: у меня ведь есть такое же место. И тогда я начала проектировать весь этот проект».

Сегодня на территории «Псковской Швейцарии» расположились семь уютных шале: с панорамными видами на склоны, с мебелью, сделанной мастером вручную из натурального дерева, с дизайнерскими интерьерами, льняными гамаками на террасах, шкурами на полу и вязаными пуфами... В общем, мечта не только любой заядлой инстаграмщицы, но и сурового бизнесмена, не мыслящего жизни без Интернета. Кстати, Интернет здесь есть. Есть в «Псковской Швейцарии» и другие неотъемлемые приметы комфорта (экоотель вовсе не означает, что вы будете спать в палатке и кормить комаров!). У вас не возникнет проблем с инфраструктурой, парковкой и питанием: в отеле работает ресторан «Базилик», в котором вам предложат блюда от шеф-повара, приготовленные на основе наутральных продуктов. «Псковская Швейцария» закупает их у местных фермеров, о которых мы рассказывали выше: рыбу, яйца, перепелов- на «Форелевом хуторе», кроликов - у «Первой лошади». Причем продукты всегда свежие: здесь заморозку не жалуют. Так что меню работает по принципу «from home to table» - созрели груши, значит, в меню появятся десерты с грушей.

Нашу группу шеф-повар Андрей накормил вкуснейшим куриным бульоном с гренками, яйцом и лесными белыми грибами. «Мы работаем с настоящими качественными продуктами, которые нам поставляют фермеры, - рассказывает шеф. - Группа поставщиков уже сложилась, но мы будем рады и сотрудничеству с новыми людьми. Сейчас нас очень интересуют производители сыров. Мы и сами следим за своим питанием, все продукты качественные, лично отбираем продукты для приготовления. У нас команда большая, каждый вкладывает в продукт все, что может».

Что касается развлечений, то у гостей «Псковской Швейцарии» нехватки в них не испытывают. Отличная спортивная и детская площадки, баня, прогулки по экотропе до «Форелевой фермы», рыбалка, походы в лес по грибы и ягоды, мастер-классы, катание на лошадях, а в перспективе - веревочный парк, необычные дома-шалаши на деревьях для детей и многое другое: у Екатерины очень амбициозные планы.

Екатерина Вересова: «Гости из Петербурга и Москвы в восторге от атмосферы и энергетики этого места - оно находится на возвышенности, все плохое уходит в никуда и позволяет восстановить внутренний баланс... Я безумно довольна тем, что у меня получилось, и отзывы гостей выражают мою мысль: они здесь отдыхают, чувствуют себя как дома».

Мастерская керамики Юрия Пересады

Мастер-керамист Юрий Пересада: «Мастерская, которую я строю, надеюсь, начнет работать для посещения с весны. Сейчас строительство в разгаре. Там будет небольшая галерея с моими работами - посудой и изразцами. Любой художник критично относится к свое работе. Но сегодня я доволен достигнутым качеством и уровнем. Хотя, конечно, процесс творчества бесконечен, в нем человек славит Творца. Есть множество идей, замыслов, которые ты пробуешь вне зависимости от соображений выгоды. Сейчас, например, я увлекся мозаикой».

Знаменитый печорский гончар Юрий Алексеевич Пересада является художником-самоучкой. Он работал поваром в одной престижной московской организации, когда друг впервые привёл его в гончарную мастерскую. Прошло совсем немного времени, и Юрий бросил свою хорошо оплачиваемую поварскую работу, чтобы полностью посвятить себя любимому гончарному делу. А 13 лет назад ещё и переехал из Москвы со всей своей семьёй в Печоры – поближе к знаменитой голубой глине, для того, чтобы возрождать на Псковской земле старинную технологию обжига гончарных изделий в молоке с последующим лощением. Суть этой технологии в том, что горшки сперва окунают в чан с молоком и только после этого ставят на обжиг в печь. В результате керамика приобретает влагонепроницаемость и удивительный по красоте насыщенный оттенок. Такая посуда очень долговечна, её можно мыть в посудомоечной машине.

Уже около 30 лет Юрий занимается любимым делом и учит ему других. Вот и в новой мастерской, которая откроется в будущем году, не исключено, что искусству керамики сможет обучиться любой посетитель мастер-класса. А если не обучиться - то хотя бы увидеть, как из куска глины в руках мастера рождается сложное произведение искусства, яркое, многоцветное, самобытное.

Юрий Пересада: «Я надеюсь, что туристический проект «По Печорской стороне» будет работать, и люди, которые приедут в Псковскую область, будут приятно удивлены, что у нас много всего интересного. Я в это верю: то, что делают наши люди, - это хорошо. Ведь Псковская земля может гордиться не только памятниками архитектуры, но и живыми людьми, которые делают профессионально свою работу».

Мгновения, проведенные в Печорском районе, могут подарить то самое, сиюминутное, но необыкновенно важное ощущение счастья, которого так не хватает в нашей повседневной жизни. Здесь прекрасно все: малина, яблоки, домашняя рикотта, иван-чай, заваренный от души, разговоры о творчестве и смысле жизни, о целях и планах, закаты и рассветы, берега и дали, кирха и облака... Но самое прекрасное здесь - люди. Они имеют смелость воплощать свои мечты в жизнь. Ради счастья познакомиться с ними и их делом стоит проехать «По Печорской стороне»!

Елена Никитина