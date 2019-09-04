Счастье начинается здесь: что ждет туристов на новом маршруте «По Печорской стороне»

Когда вы в последний раз ходили по траве босиком? Качались, «взмывая выше ели»? Ели прямо с куста сладкую малину и ежевику? Когда встречали закат на берегу озера, кажущегося морем? Когда пили парное молоко и свежую сладковатую риккоту - сыр, который приготовили буквально вчера? Ловили рыбу и отпускали ее обратно в пруд (или коптили - каждому свое)?
Новый маршрут «По Печорской стороне» приготовил для туристов все «тридцать три удовольствия», которые дарят ощущение счастья и полноты жизни без пробок и каждодневного стресса. Корреспондент Псковской Ленты Новостей познакомился со всеми объектами, вошедшими в маршрут и заодно выяснил, что пил в Печорском районе Владимир Мединский, каково на вкус варенье из шишек и почему гостей на Руси разгоняли пряниками.
Цель нового туристического маршрута «По Печорской стороне» - информировать туристов о рекреационных возможностях Печорского района, а также совместное продвижение услуг фермерских хозяйств и объектов размещения, расположенных здесь. Проект разрабатывается Бюро путешествий «Континент» при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».
Маршрут планируется запустить в следующем туристическом сезоне, весной 2020 года. Ранее был сформирован маршрут «Изборский тракт», который объединил предпринимателей в окрестностях Изборска.
Ровные, как по линеечке ряды малины, ломящиеся от урожая ветви груш, наливные яблочки, краснеющие круглыми боками на солнце, бархатисто-фиолетовые сливы, ароматная мягкая ежевика и кисловатая голубика: в КФХ «Барановское» в разгаре сбор урожая. Саду уже 11 лет, с одного только куста малины здесь в сезон собирают до 3 кг. Срываешь с куста крупную ароматную ягоду и понимаешь: вот она - настоящая красота! Свежую сортовую ягоду, выращенную без использования химикатов, едят даже аллергики - неслучайно о хозяйстве в Усадище знают не только псковичи, но и жители «культурной столицы», регулярно приезжающие сюда за натурпродуктом.
Ягоду в «Барановском» не только собирают, но и перерабатывают: варят варенье, джемы, делают мармелад, морсы и другие напитки. Последние, кстати, по достоинству оценили именитые гости хозяйства - хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и российские министры: культуры - Владимир Мединский и транспорта - Максим Соколов. Работа кипит, тем не менее для гостей здесь всегда находят время: Виктор, его супруга Ирина и дети - дочь Оля и сын Саша - проводят экскурсию, в который раз уже слыша восхищенные отзывы и реплики: «Ну и малина!» Гордиться есть чем: уход за растениями организован в соответствии с принципами естественной агротехнологии - мульчирование, капельный полив, деревья не закапывают в землю, а высаживают по «методу Чугуева» (дачники, загуглите - это очень интересно: дерево начинает плодоносить на 2-3 года раньше!).
В каждом уголке этого сада ощущается любовь к земле и растениям. А чем иначе можно объяснить совершенно невообразимый с точки зрения городского жителя режим дня - подъем в 7 утра и работа до 10 вечера, как понять желание часами обсуждать секреты урожая и как оценить грамотную вдумчивую организацию всего этого большого хозяйства на 3 гектарах печорской земли?
Прогулявшись босиком по шелковистой траве барановского сада, идем к гостевому домику: в просторном, пахнущем деревом зале на широкий стол уже выставлены многочисленные ягодные заготовки. Черная смородина и голубика, протертая с сахаром, джем из белой смородины, вкуснейший мармелад из черной смородины и груши. В его составе только натуральные ягоды и плоды, сахар и цитрусовый пектин - никакой химии! А затем переходим к душевным возлияниям: морс и прочие радости жизни. Раньше, кстати, в дворянских усадьбах ягодные напитки пили медленно, с удовольствием, каждого - по чуть-чуть (маленькими стопочками-«мухами» по 15-20 грамм). А еще лучше - по алфавиту: начинали абрикосовыми и вишневыми, заканчивали яблочными. И называли все это с юмором: «сходить в библиотеку» и «давить мух».
Загородный отель «Плесков» прекрасно известен псковичам и гостям региона: комфортабельные корпуса, оригинальные интерьеры ресторана, умопомрачительной красоты пейзажи - все это по праву пользуется спросом в любое время города. Впрочем, здесь скрывается немало возможностей для отдыха, приятного не только глазу, но и телу: спортивные площадки, пляж, велодорожки, бассейн, бани, прокат лодок и даже большой спорткомплекс, в котором регулярно проводятся соревнования по мини-волейболу, футболу и большому теннису.
«У нас можно провести целый день и не прийти в одно и то же место дважды, - рассказывает управляющая отелем Елена. - Неслучайно многие приезжают к нам семьями, в выходные. Летом за пользование территорией вы заплатите всего 300 рублей с человека. По сути это сумма депозита, которую вы можете использовать на оплату различных услуг «Плескова» - проката велосипеда или покупка кофе в нашем уютном ресторане».
Мы не спеша идем к берегу Псковского озера, попутно замечая мелкие, но такие говорящие детали: живописные лодки, красочные гамаки, натянутые меж высоченных сосен, оригинальный деревянный игровой комплекс с песочницей, где возится пара ребятишек, ярко-красная кормушка-домик, откуда с любопытством на нас смотрит какая-то птичка (вроде похожа на поползня-»ямщика», пусть юннаты меня поправят если что). По дороге не можем не заглянуть в ресторан, просторный, очень атмосферный, со вкусом декорированный и напоминающий о былой ратной славе земель, которые не понаслышке знают о том, что такое Ливонский орден.
Изучив гобелены и многочисленные гербы, спешим на озера, в тишину синих далей, зеленых береговых кос и песчаного 200-метрового пляжа. Последний вопрос, который может здесь возникнуть у отдыхающего - «Чем бы заняться?» Беседки для пикников, уголки отдыха с комфортными скамеечками, пункт проката, рыбалка (судак, щука, окунь, ерш, плотва, лещ - кого здесь только не водится - стоит только выйти с удочкой ранним утром!). А чего стоит русская баня в двухэтажном коттедже на берегу! Попарились - и сразу в вечернюю прохладу бескрайнего Псковского моря...
Искупаться, кстати, можно не только в озере: в «Плескове» есть фитнес-центр с 25-метровым бассейном (1 час - 300 рублей). В нем понравится и тем, кто любит вволю поплавать, и тем, кто просто любит водный релакс: здесь установлена уникальная система подводной подсветки, гейзеры и гидромассаж. На втором этаже расположены три сауны - арома, турецкая и финская, а также кабинет массажиста. Кстати, пока вы получаете заряд бодрости и восстанавливаете силы, ваши дети могут интересно провести время в игровой комнате, расположенной здесь же. Игрушек - масса! В тренажерном зале установлено современное оборудование. Пневматические тренажеры позволяют задавать физическую нагрузку на мышцы с различной подготовкой.
Раз уж речь зашла о спорте, нельзя не упомянуть и о большом комплексе, который давно облюбовали профессиональные спортсмены и любители Северо-Запада и сопредельных государств для проведения соревнований и сборов. Поле 23 на 46 метров, на котором свободно будут чувствовать себя как футболисты, так и теннисисты, три раздевалки, вместительная трибуна для болельщиков - вся необходимая инфраструктура налажена и отлично функционирует.
Так что «Плесков» - это не только отдых в домиках на лоне природы, это еще и возможность незабываемо провести выходной. Не бронируя домик, а просто приехав в гости на денек!
Рыболовы бывают двух видов: одни смотрят на это занятие как на спорт, другим удается что-то поймать. На «Форелевом хуторе» занятие найдется и для первых, и для вторых. Более того - сюда можно приезжать не только заядлым рыболовам, но даже тем, кто и удочку-то в руках никогда не держал: всему научат, все расскажут, и без улова вы точно не останетесь! Там, глядишь, втянетесь и будете удивляться: как раньше без этого жили?
Глава КФХ «Форелевый хутор» Андрей Иванов - действующий спортсмен Псковской федерации рыболовного спорта, кандидат в мастера спорта по рыбной ловле. Задумал «Форелевый хутор» давно, но к делу подошел методично, по науке: сначала изучил вопрос, поездил по рыбным хозяйствам России и Европы, завел контакты в Карелии - именно оттуда сегодня под Печоры прибывают мальки форели - и лишь затем приступил к воплощению мечты.
На берегу большого искусственного пруда то тут, то там сидят сосредоточенные рыбаки, кто-то бежит с садком, в который совсем скоро появится свежая, только что выловленная рыба, поодаль на всех парах работает коптильня, у которой крутятся пушистые котята - они только того и ждут, когда им перепадет со стола лакомый кусочек. За всей этой идиллической картинкой стоит большой труд: этот пруд надо было выкопать, по периметру на три метра вкопать бревна и соблюсти все правила технологии так, чтобы форель могла расти в комфортных условиях - при температуре воды не выше 20 градусов! Термометр в машине показывает плюс 26, а в воде сейчас, по словам Андрея, - плюс 11.
Кроме того, надо было подумать и об остальных гостях: рыбаки ведь часто приезжают семьями, а выдержать медитативное сидение на берегу может далеко не всякий ребенок, не говоря уже о женщинах (хотя на озере мы заметили и несколько рыбачек). Эта неугомонная аудитория может заняться на «Форелевом хуторе» играми на свежем воздухе, походом в лес, сбором ягод и грибов, а еще - пообщаться с фазанами, курочками, индюками и кроликами, после чего - расположиться на пикник. Со свежекопченой форелью под печеную картошечку с перепелиными яйцами - ммм, объедение! К слову, можно заказать вкусную рыбку в фольге или фермерские продукты с доставкой в Псков.
Владелец хутора не собирается останавливаться на достигнутом: в его ближайших планах - расширение ручья и обустройство еще одного пруда, исключительно для разведения мальков, мастер-классы по ужению рыбы и презентации различных рыболовных снастей для таких же увлеченных своим любимым делом людей.
«Давайте я вас чайком напою! Это яблочно-земляничный на основе иван-чая!», - предлагает нам хозяйка Чайного гостевого дома Татьяна. Ну кто же откажется от такого предложения? К тому же, согласно русским традициям, отказываться надо от второй чашки - пока хозяйка несколько раз не попросит продолжить чаепитие.
В этом доме чай всему голова: разные его купажи готовит сама хозяйка. Иван-чай, смородиновый, малиновый, земляничный, а к нему - варения: из лесной малины, земляники, ревеня, морошки и даже из сосновых шишек - вкуснейшее, доложу я вам, лакомство! Из печи как по волшебству выпрыгивают пирожки - с курицей, с капустой, с яблоком. Это еще не все: за трапезой появляются блины, бутерброды с рыбкой и лимоном, ватрушки и удивительные пирожки с медом и орехом по старинному бабушкиному рецепту. Хозяйка предлагает нам придумать название для этих пирожков. А мы и думать уже не можем - знай, ешь и вкус запоминай!
Кстати, гостевой дом расположен совсем недалеко от Псково-Печерского монастыря: распахнув окно, можно в любое время года утром или вечером услышать мелодичный перезвон колоколов, а весной – соловьиную трель. В номерах есть все, что необходимо для жизни: удобные кровати, индивидуальный санузел с душевой кабиной, бесплатный Wi-Fi, в холле ЖК-телевизор и электрочайник.
А рядом - Музей традиционных русских чайных напитков и кулинарная мастерская «Печорские Дары». Здесь проводят дегустации, мастер-классы по чайному декупажу и уютные камерные концерты. Потихоньку собирается интересная коллекция чайной утвари и принадлежностей, разрабатываются экспозиции, посвященные чайным традициям разных стран.
На стенде - шесть фотографий цветочков синего цвета. Кто угадает - какой из них цветок льна? Раньше и дети, и взрослые из Псковского края разве что удивились бы такому вопросу: ясное дело, какой! А сейчас ответить правильно могут через одного. Информационно–просветительский центр - музей льна «Льняная губерния», работающий в Печорах, создан как раз для того, чтобы возродить славу псковского льна и - шире - объединить всех, кто ценит русские традиции и исконный уклад жизни и приветствует возвращение к ним в наши дни.
Решив исправить ситуацию, авторы проекта не только разработали концепцию целостного выставочного пространства и экскурсионного сопровождения, но и засеяли целое поле льна, вырастили его и в середине августа отпраздновали праздник урожая, собрав в снопы первые плоды своего труда. Впереди - следующие захватывающие этапы переработки урожая - отделить головки, вымочить, промять на мялке, отделить костру, прочесать - и только после этого можно будет начать прясть нити.
А пока - здесь активно принимают туристов и с удовольствием, в стихах рассказывают им о том, как растет лен, как его собирают, что из него производили и продолжают производить по всей земле.
Ой вы гости-господа,
Издалека ль к нам сюда,
Из каких вы мест, откуда
И какое в мире чудо?
Мы ж поведаем о том,
Как на Псковщине рос лен...
Так начинается экскурсия, продолжаясь увлекательным неспешным рассказом: перед гостями открывается целый мир, в большинстве своих деталей действительно незнакомый, хотя и родной по своим истокам. Вот красны девицы ведут хоровод, вот добры молодцы работают в поле, а вот морские дали, в которых ходят под льняными парусами ладьи мимо острова Буяна... Экскурсия поражает своей глубиной и простотой: повествование ведется, как по маслу - льняному, конечно же!
Посетители получают массу информации - о природных свойствах льна («культура пяти»), о технологиях его переработки, о том, что из него еще полвека назад делали масло, бумагу, пеньку, ткани, косметику, вату, присыпки, холсты для картин, лаки и даже линолеум (между прочим, из белорусского льна даже делают купюры евро!). Об этом не просто рассказывают - наглядно показывают. Зашел, допустим, разговор о бумаге - и посетители экспозиции смогут во всех подробностях увидеть процесс ее создания: льняное тряпье замачивают в известковой воде, измельчают, отжимают несколько раз, откидывают на слой войлока, прогоняют под прессом - и готово! Осталось только развесить для просушки.
Узнают посетители музея и об известных людях, которые занимались производством льна: о братьях Третьяковых, чьи доходы от тканевых мануфактур пошли на создание знаменитой художественной галереи в Москве, о незаслуженно забытом изобретателе Иване Зворыкине, о бароне Штиглице - владельце льнопрядильной фабрики в Нарве и попечителе Академии рисовании в Петербурге, которая теперь носит его имя.
И, конечно, красной нитью через весь рассказ проходит мотив Псковщины, ее трудолюбивого талантливого народа:
Мы про Псков, а псковичи
Не сидели на печи!
Лен растили, колотили,
И трепали, и мочили,
Продавали как сырье
Ганзе волокно свое.
И на пользу для России
Сырье это вывозили -
Тем вносили ценный вклад
В льняный экспортный наряд.
Наверное, секрет этого удивительного музея в неподдельной любви его авторов к русскому миру, искренней включенности в тему и творческом поиске, который является обязательным условием успешности любого проекта. И хочется верить, слыша финальные слова экскурсии по музею:
Завершить хотим свой сказ
обещанием для вас,
Что родиться будет снова
Лен на Псковщине - вам слово!
Вы видели когда-нибудь, как мимо вас медленно проходит миллион рублей? Помахивая хвостом и потряхивая гривой. В конно-спортивном клубе «Первая лошадь» это обычная история. Стоит побывать здесь, чтобы понять: лошади - самое настоящее сокровище, причем мы имеем в виду не деньги. По преданности и сообразительности эти животные не уступают собакам, а часто - даже превосходят их. Лошадь - чувствительный термометр, который чутко реагирует на состояние хозяина.
Клуб начал работу девять лет назад. С тех пор сотни людей обучились здесь верховой езде: кто-то просто для души, кто-то - стремясь в конный спорт. Учиться никогда не поздно: можно привести ребенка в 5 лет, можно в 15, а можно самому прийти в 64 - и заболеть лошадьми навсегда. Конный спорт - это не только позитивные эмоции от общения с лошадью, но и польза для позвоночника: сидя верхом, вы научаетесь держать правильно спину и сохраняете этот навык при ходьбе.
Одно из главных преимуществ «Первой лошади» - индивидуальный подход. По мнению владельца клуба, научиться чему-либо на групповых занятиях весьма проблематично: только постоянный личный контакт с тренером может дать результат. К тому же все мы разные: кому-то будет достаточно получаса (стоимость занятия 500 рублей), кому-то потребуется час, кто-то научится держаться в седле за пару уроков, кому-то понадобится месяц занятий.
В общении с лошадью главное - желание, уверен владелец конно-спортивного клуба. Все в жизни должны получать адреналин: один для этого на велосипеде катается, другой на параплане летает. А для тех, кто приезжает в «Первую лошадь», кровь быстрее бежит по венам благодаря верховой езде. Вот где азарт, ветер, сила, энергия! И ей не помеха ни плохая погода, ни болезни, ни возраст.
И начиналось-то все с адреналина и желания самореализоваться: на тот момент еще юрист в крупной строительной компании, Александр просто в один прекрасный момент по-новому увидел знакомый вид на озеро и задумался - а не продается ли поблизости земля. Потом нашел того, кто нарисовал проект хозяйства. Все сложилось как пазл - одно к одному. И сейчас на поле, где когда-то росло всего 2 березы, красуется закрытый и открытый манежи, гостевой домик, кроличья ферма, пасутся коровы (из их молока производится вкуснейший сыр, творог и сметана), высажены плодовые деревья, даже виноград растет - вкусный, мы проверяли!
Сюда можно добраться очень просто: по запаху. Ароматы сладкого теста, специй, иван-чая и чего-то, чему нет названия, на «Хлебном хуторе» концентрируются в повышенных дозах, чрезвычайно полезных для здоровья и эмоционального тонуса.
За гостеприимно распахнутыми дверями - настоящая сказка: здесь по старинным рецептам и технологиям выпекаются печатные пряники. Работа идет споро: тесто уже готово, его раскладывают по формам - их у хозяйки хутора Ольги Волконской более 70 штук, одна другой краше. Те, которые часто используют, сразу можно отличить от недавно появившихся: они темнее за счет пропитки маслом, которым доски смазывают, чтобы пряник не прилипал к основе. Сюжеты резьбы на досках в основном традиционные: птицы, кони, львы, рыбы, узоры-плетенки, розетки. Есть в коллекции Ольги и доски оригинальные, современные - например, с надписью «Россия начинается здесь» и с изображением четырех святынь Псковского края (ее придумывали специально в преддверии Ганзейских дней).
Самый большой пряник - царский, подносной, с двуглавым орлом в центре. Раньше такие пекли для дорогих гостей, вес его составлял 3-4 пуда. «Хлебный хутор» печет такие для свадеб. Кстати, для свадеб предназначен и такой интересный пряник, как «разгоня» - его, по традиции, разрезали в конце свадьбы в знак того, что пир завершается. Гость брал кусочек и уходил, на каждом кусочке был изображен символ: ромб - плодородие, птица - плодовитость и материнство, лебедь - красота и верность, петух - мужественность, дерево - символ жизни.
Хотя хозяйка «Хлебного хутора» исключительно творческий человек, печатные доски для пряников, базовые рецептуры - плод не креатива, а кропотливых изысканий в архивах, поиска исторически достоверных сведений о традициях, которые Ольга с единомышленниками, собравшимися вокруг нее, мечтает возродить.
Постепенно территория хутора застраивается, обогащается за счет новых идей и проектов. Так, по соседству с пряничной мастерской расположился ремесленный домик. В одной из его комнат воссоздан уклад жизни сето за счет множества примет повседеневного быта этого уникального народа - фотографий, костюмов, игрушек, вышивки. В соседней комнате - ткацкая мастерская: такое ощущение, что из-за станков только что вышли ткачихи, оставив работу: дорожки, полотно и пояски с вплетенными в узор лоскутками и луговыми травами.
Это еще не все богатства, которые припас для гостей хутор. Вниз от домика уходит к реке Обдех «зеленая тропа». Ее протяженность - всего километр, но на этом пути любой сможет найти что-то для себя. Прекрасные виды на реку, развалины старой мельницы (хуторяне мечтают ее восстановить), масса информации об истории и природных ресурсах Печорского района, о сето и их традициях, интерактивные развлечения - все это сделает небольшое путешествие по «Зеленой тропе» настоящим приключением. Кстати, к Рождеству Ольга планирует подготовить специальную праздничную развлекательную программу, которая пройдет на этой тропе. Участников программы ждет множество сюрпризов, знакомство с лесными жителями, кукольное представление - около двух часов отдыха в гостях у сказки.
Я стою на склоне горы. Вид такой, что дух захватывает: под ногами шумят вековые сосны, змейкой вьется дорога, по которой ползут маленькие машинки, а на небе стайкой плывут облака. Полная безмятежность и ощущение покоя - вот оно! Для абсолютного отрыва в релакс можно еще раскачаться на качели, установленной как раз над обрывом, и бесстрашно глядя в открывающиеся бездны, представить себя поэтессой Серебряного века. Откуда-то из сосен машет приветственно рукой Блок, и мы кричим ему: «Это упоительно, Александр!»
Действительно, «Псковская Швейцария» вдохновляет! Это место поэтично по своей сути. Невероятные закаты и рассветы, упоительные пейзажи, завораживающее пение птиц - здесь забываешь о работе, планах, трудовой дисциплине. И просто живешь. Наслаждаясь тем, что тебя окружает.
Как удалось псковичке Екатерине Вересовой, автору этого проекта, создать на Вашиной горе совершенно аутентичный уголок Европы с соответствующим сервисом и атмосферой? Как это часто бывает, секрет успеха - в формуле «в нужное время в нужном месте». Отец Екатерины в поисках подходящих для катания на горных лыжах склонов оказался здесь еще в прошлом веке, когда она была еще ребенком и совершенно не собиралась связывать свою работу с Печорским районом. Отучившись в школе и закончив с красным дипломом истфак, девушка начала искать свое место в жизни. На тот момент на склонах Вашиной горы была обустроена турбаза эконом-класса, которой руководил брат Екатерины. Так получилось, что он занялся бизнесом в Пскове - тогда девушка и взяла все в свои руки, за три года до неузнаваемости изменив концепцию и облик этого места. Источником вдохновения для нее стали экоотели Майорки.
Сегодня на территории «Псковской Швейцарии» расположились семь уютных шале: с панорамными видами на склоны, с мебелью, сделанной мастером вручную из натурального дерева, с дизайнерскими интерьерами, льняными гамаками на террасах, шкурами на полу и вязаными пуфами... В общем, мечта не только любой заядлой инстаграмщицы, но и сурового бизнесмена, не мыслящего жизни без Интернета. Кстати, Интернет здесь есть. Есть в «Псковской Швейцарии» и другие неотъемлемые приметы комфорта (экоотель вовсе не означает, что вы будете спать в палатке и кормить комаров!). У вас не возникнет проблем с инфраструктурой, парковкой и питанием: в отеле работает ресторан «Базилик», в котором вам предложат блюда от шеф-повара, приготовленные на основе наутральных продуктов. «Псковская Швейцария» закупает их у местных фермеров, о которых мы рассказывали выше: рыбу, яйца, перепелов- на «Форелевом хуторе», кроликов - у «Первой лошади». Причем продукты всегда свежие: здесь заморозку не жалуют. Так что меню работает по принципу «from home to table» - созрели груши, значит, в меню появятся десерты с грушей.
Нашу группу шеф-повар Андрей накормил вкуснейшим куриным бульоном с гренками, яйцом и лесными белыми грибами. «Мы работаем с настоящими качественными продуктами, которые нам поставляют фермеры, - рассказывает шеф. - Группа поставщиков уже сложилась, но мы будем рады и сотрудничеству с новыми людьми. Сейчас нас очень интересуют производители сыров. Мы и сами следим за своим питанием, все продукты качественные, лично отбираем продукты для приготовления. У нас команда большая, каждый вкладывает в продукт все, что может».
Что касается развлечений, то у гостей «Псковской Швейцарии» нехватки в них не испытывают. Отличная спортивная и детская площадки, баня, прогулки по экотропе до «Форелевой фермы», рыбалка, походы в лес по грибы и ягоды, мастер-классы, катание на лошадях, а в перспективе - веревочный парк, необычные дома-шалаши на деревьях для детей и многое другое: у Екатерины очень амбициозные планы.
Мастер-керамист Юрий Пересада: «Мастерская, которую я строю, надеюсь, начнет работать для посещения с весны. Сейчас строительство в разгаре. Там будет небольшая галерея с моими работами - посудой и изразцами. Любой художник критично относится к свое работе. Но сегодня я доволен достигнутым качеством и уровнем. Хотя, конечно, процесс творчества бесконечен, в нем человек славит Творца. Есть множество идей, замыслов, которые ты пробуешь вне зависимости от соображений выгоды. Сейчас, например, я увлекся мозаикой».
Знаменитый печорский гончар Юрий Алексеевич Пересада является художником-самоучкой. Он работал поваром в одной престижной московской организации, когда друг впервые привёл его в гончарную мастерскую. Прошло совсем немного времени, и Юрий бросил свою хорошо оплачиваемую поварскую работу, чтобы полностью посвятить себя любимому гончарному делу. А 13 лет назад ещё и переехал из Москвы со всей своей семьёй в Печоры – поближе к знаменитой голубой глине, для того, чтобы возрождать на Псковской земле старинную технологию обжига гончарных изделий в молоке с последующим лощением. Суть этой технологии в том, что горшки сперва окунают в чан с молоком и только после этого ставят на обжиг в печь. В результате керамика приобретает влагонепроницаемость и удивительный по красоте насыщенный оттенок. Такая посуда очень долговечна, её можно мыть в посудомоечной машине.
Уже около 30 лет Юрий занимается любимым делом и учит ему других. Вот и в новой мастерской, которая откроется в будущем году, не исключено, что искусству керамики сможет обучиться любой посетитель мастер-класса. А если не обучиться - то хотя бы увидеть, как из куска глины в руках мастера рождается сложное произведение искусства, яркое, многоцветное, самобытное.
Мгновения, проведенные в Печорском районе, могут подарить то самое, сиюминутное, но необыкновенно важное ощущение счастья, которого так не хватает в нашей повседневной жизни. Здесь прекрасно все: малина, яблоки, домашняя рикотта, иван-чай, заваренный от души, разговоры о творчестве и смысле жизни, о целях и планах, закаты и рассветы, берега и дали, кирха и облака... Но самое прекрасное здесь - люди. Они имеют смелость воплощать свои мечты в жизнь. Ради счастья познакомиться с ними и их делом стоит проехать «По Печорской стороне»!
Елена Никитина