Туризм

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в августе выросли на 4,6%

В августе с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено порядка 16 млн пассажиров, что на 4,6% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 13,6 млн человек (+4,1%), пассажиров поездов дальнего следования – более 2,3 млн (+8%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Суммарное количество пассажиров, отправленных с вокзалов и станций Октябрьской магистрали за 8 месяцев 2019 года, составило порядка 112 млн человек, что на 6,1% выше уровня 2018 года, из них в дальнем следовании отправлено 14,3 млн (+8,9%), в пригородном сообщении – 97,6 млн (+5,7%).

Пассажирооборот на полигоне Октябрьской железной дороги в августе 2019 года составил более 2,4 млрд пасс-км, что на 4,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот в дальнем сообщении в августе 2019 года составил 1,9 млрд пасс-км (+4,1% к аналогичному периоду прошлого года), в пригородном – 570 млн пасс-км (+4,2%).

С начала года пассажирооборот вырос на 5,7% и по итогу восьми месяцев составил 14,5 млрд пасс-км, из них в дальнем следовании – 10,7 млрд пасс-км (+5,4%), в пригородном сообщении – 3,8 млрд пасс-км (+6,3%).