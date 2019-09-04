Туризм

Санкционные продукты питания и алкоголь – лучшие подарки из отпуска, считают путешественники

«Что привезти в подарок?» – этот вопрос почти всегда возникает у тех, кто находится в отпуске. Хорошо, если есть время вдумчиво выбрать презент, но зачастую поиском подарков большинство начинает заниматься в самый последний день своего отпуска. И не всегда презент приходится по вкусу адресату.

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос, чего бы больше всего хотелось получить в подарок от друзей/родственников, которые вернулись из отпуска. В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе, четверть опрошенных будут больше всего рады санкционным продуктам: сыру, хамону, колбасе и другим вкусностям. Чуть меньше (22%) порадуются местному вину или любому другому алкоголю. Как показал опрос, сладости в подарок получать приятнее, чем специи. А магнитики порадуют больше, чем сувениры из серии: ракушки, тарелочки, рамочки под фото.

Результаты опроса: Что бы вы хотели получить в подарок от друзей (родных), которые вернулись из отпуска?

25% — санкционные продукты: сыр, хамон, колбаса и т.д;

22% — местное вино или любой другой алкоголь;

11% — сладости;

11% — мне хватит магнитика или открытки;

9% — местные деньги;

8% — люблю памятные сувениры: ракушки, рамочки, тарелки;

7% — одежду с оригинальным принтом;

7% — специи.