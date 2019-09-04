Туризм

Туроператоры из Калининградской области познакомились с псковской Марьюшкой

«Круглый стол» по развитию туризма между Псковской и Калининградской областями прошел в Пскове 4 сентября на базе проектного офиса «Команда 2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по туризму, мероприятие состоялось в рамках информационного тура для туроператоров из Калининградской области. Во время «круглого стола» участники информационного тура - 16 туроператоров - смогли познакомиться не только с туристским потенциалом региона, но и с необычными, нестандартными туристскими маршрутами от псковских коллег, возможностями размещения от отелей Пскова высокой категории, а также местами познавательного отдыха для всей семьи.

«Роялем в кустах» встречи стало знакомство с псковской Марьюшкой, которая не только рассказала о своем укладе жизни, но и угостила псковским иван-чаем и «барканником».

В свою очередь псковские туроператоры в рамках «круглого стола» смогли по достоинству оценить туристский потенциал Калининградской области, а также ощутить особую атмосферу форта «Денхофф».

По итогам мероприятия представители турбизнеса регионов смогли обменяться деловыми контактами и наметить векторы дальнейшего сотрудничества.