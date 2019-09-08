Туризм

Ольга Голодец ознакомилась с туристическим потенциалом Псковской области на выставке Saint Petersburg Travel Hub

Псковская область представляет свой туристический потенциал на международных выставках в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В северной столице России в рамках 23-ей сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) при содействии правительства Санкт-Петербурга и Федерального агентства по туризму организована выставочная экспозиция Saint Petersburg Travel Hub. Торжественное открытие состоялось в среду, 11 сентября. Перед этим презентационные стенды осмотрела вице-премьер Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

Информация о Псковской области представлена на стенде федерального проекта «Серебряное ожерелье России». С туристическими маршрутами и достопримечательностям Псковщины посетителей знакомят сотрудники регионального Комитета по туризму и представители региональных турфирм. Также выпущены специальные информационные буклеты на русском и английском языках. Ольга Голодец расспросила представителей региона о продолжительности туров по Псковской области, использовании логотипа федерального проекта, осмотрела продукцию, представленную на стенде, а также выбрала для себя несколько буклетов.

Еще один форум-выставка «Отдых-2019» проходит в Москве. На площадке присутствуют 870 участников из 41-й страны мира и 44-х регионов России. Псковская область представляет здесь не только информацию о туристических маршрутах и вариантах размещения гостей, но и гастрономические особенности региона.