Туризм

Проблемы туриндустрии обсудили в Пскове

Проблемы туриндустрии обсудили в Пскове в рамках консультационно-экспертного совета при региональном бизнес-омбудсмене. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного, в ходе двухчасового обсуждения выяснилось, что проблем у представителей турбизнеса немало и, к сожалению, минимум из них удается решить оперативно, остальные довольно серьезные и требуют поддержки вплоть до федерального уровня, к примеру, неподъемные суммы фингарантий.

Открывая заседание, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев напомнил, что в начале лета между ним и главой региона состоялась личная встреча, в ходе которой обсуждались проблемы бизнеса и меры поддержки для предпринимательского сообщества региона. Среди обсуждаемых тем был и вопрос оказания такой поддержки представителям туристического бизнеса, что особенно актуально в условиях роста турпотока.

«Для развития туристической инфраструктуры у Псковской области большой потенциал, однако, нам бы хотелось, в том числе, чтоб указанные меры дали толчок к развитию микро и малого предпринимательства, - выразил надежду бизнес- омбудсмен. - Тем более что рынок туруслуг - один из 13 важнейших рынков, продвижение которых на территории региона в соответствии со Стандартом развития конкуренции в Псковской области является приоритетным.

По словам, предпринимателей, отсутствие разделения категорий международного туризма ставит небольшие компании практически под условия закрытия. Фактически получается, что и лидеры на рынке туризма - крупнейшие компании, которые, к примеру, организуют регулярные туры в Доминиканскую Республику, и региональные компании, организующие автобусные туры в Прибалтику должны обеспечить одинаковый уровень фингарантий.

Более того, даже при условии, что небольшая организация может справиться с такой ношей, могут возникнуть иные сложности - многие страховые компании фактически отказывают в предоставлении услуг, а те, кто остается на рынке и готов сотрудничать, нередко банкротятся, в связи с чем, и так неподъемные суммы приходится оплачивать по несколько раз.

И это только одна среди множества иных проблем: отсутствие надлежащей инфраструктуры вплоть до обеспечения городов региона туалетами, недостаток транспорта для перевозки туристов, высокие тарифы на перевозки железнодорожным транспортом - особенно для групповых поездок, завышенная стоимость при посещении музеев разного уровня и др.

Все вышеуказанные трудности уже привели большую часть турбизнесменов региона к закрытию, на данный момент остальные остро нуждаются в поддержке.

По результатам заседания, все предложения, озвученные участниками, будут направлены и в адрес губернатора региона и в адрес органов государственной власти для дальнейшей проработки.