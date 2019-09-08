Туризм

Каждого десятого россиянина раздражают фотографии из чужого отпуска

Каждого десятого россиянина раздражают любые фотографии, сделанные из чужого отпуска, свидетельствуют данные исследования сервиса путешествий Туту.ру.

«Сервис узнал у туристов, какие фотографии из чужого отпуска им не нравится смотреть. Выяснилось, что кому-то не нравятся в принципе все фотографии из чужого отпуска (таких 10%), а кому-то лишь некоторые избитые отпускные композиции», - сообщили РИА Новости в компании.

Исследование, в котором участвовали 2,7 тысячи человек, показало, что самый популярный раздражитель - ноги на фоне бассейна, моря или пляжа. Их не хотели бы видеть 19% опрошенных. 16% не рады фотографиям тарелок с едой, а 7% хотели бы не видеть кадры из номера, ванной комнаты, лифта.

«Самый беспроигрышный вариант, судя по результатам опроса, - фото, где нет людей (закаты, рассветы, пейзажи и тому подобное) или фото в купальниках. Эти две отпускные композиции раздражают всего по 3% опрошенных», - уточнили аналитики.

Примечательно, что 42% респондентов готовы рассматривать все чужие отпускные фотографии с удовольствием.