Туризм

«Славянский тур» представит маршруты по Псковской области на фестивале Русского географического общества в Москве

Компания «Славянский тур» представит маршруты по Псковской области на масштабном Фестивале Русского географического общества. Впервые IV Фестиваль РГО проходит в уличном формате на территории парка «Зарядье» и посвящен путешествиям по России и развитию туристской привлекательности российских регионов.

В открытии уникального Фестиваля, которое состоялось 13 сентября, приняли участие президент РГО Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Псковскую область представила директор туроператора «Славянский тур» Изабелла Коваль.

Цель Фестиваля – доказать, что путешествовать по России – это увлекательно и доступно, показать уникальную и разнообразную природу нашей страны, ее великую и богатую культуру, познакомить жителей России с обширнейшим природным, историческим и культурным достоянием регионов.

18 сентября на фестивале маршруты по Псковской области презентует туроператор «Славянский тур», которые ранее были одобрены РГО – «Православное ожерелье Псковской земли», «Хорошо в деревне летом», «По следам Александра Невского».

Добавим, что Фестиваль РГО в Зарядье продлится до 22 сентября. В этом году он посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов и проходит под лозунгом «Открываем Россию заново! Вместе!». Программа и экспозиция фестиваля продуманы таким образом, чтобы посетители смогли совершить своеобразное «кругосветное путешествие» по России.