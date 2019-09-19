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Туризм

«Путь навстречу»: куда завела Ганза псковских экскурсоводов

19.09.2019 17:49|ПсковКомментариев: 0

«Путь навстречу»: для псковских волонтеров и экскурсоводов этот слоган 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени реализовал себя во всех смыслах: они не только стали проводниками, путеводителями для сотен иностранных гостей, но и сделали шаг навстречу новым людям, другой культуре и даже - навстречу самим себе. Об этом ганзейские экскурсоводы и сопровождающие делегаций говорили в минувший понедельник в Псковском филиале Российской Международной Академии Туризма, где собрались на вручение благодарственных писем от администрации города и области.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей расспросил участников встречи о том, какой след оставила Ганза в их жизни и профессии, чем удивил Псков иностранцев и что требует доработки с точки зрения развития туристского потенциала региона.

Наши - лучшие!

Масштабная подготовка волонтеров и экскурсоводов, которые обеспечивали организационное и информационное сопровождение иностранных делегаций, началась в Псковском филиале Российской Международной Академии Туризма еще в прошлом году. После объявления о старте обучения с октября по апрель через курсы прошло более 100 человек, 75 из них в итоге стали волонтерами - экскурсоводами на русском, английском и немецком языках, помощниками информационного центра и сопровождающими членов официальных делегаций и участников Ганзейского презентационного рынка.

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Все они отдали Ганзе самое дорогое, что есть у человека, - личное время. Приходили на занятия, проходили подробный инструктаж, запоминали большой объем новых знаний, ну а на самой Ганзе - крутились как белки в колесе, успевая и подсказать дорогу, и помочь администратору гостиницы в приеме группы из Голландии, и ответить на вопрос «А где в Пскове промышленность?» любопытствующему поляку-бизнесмену. 

По словам начальника отдела по туризму комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации г.Пскова Елены Голомидовой, вручавшей благодарственные письма, волонтеры и экскурсоводы справились со своими обязанностями на крепкую «пятерку с плюсом». Она работала в Центре студенческих инициатив, где распределяла делегации по намеченным экскурсиям, поэтому знакома с трудом ганзейских волонтеров не понаслышке. По словам Елены, все экскурсии были квалифицированными, познавательными, гиды показали прекрасное владение не только историческим материалом, но и иностранными языками. Они не просто выполнили - они перевыполнили планируемый объем работ, ведь зачастую гости, заинтересованные Псковом, проводили на экскурсии не классический час, а полтора-два часа, выясняя все новые и новые подробности.

Елена Голомидова: «Надо отдать должное всем экскурсоводам, которые с готовностью шли нам навстречу и проводили внеплановые экскурсии по городу. Конечно, популярностью пользовались экскурсии на немецком языке. Очень много было колоритных костюмированных групп: в перерывах между мероприятиями они приходили к нам прямо в костюмах и шли на экскурсии. Все гости были очень позитивно настроены: не так часто можно приехать в новый город и бесплатно сходить на качественную экскурсию».

Директор Псковского филиала Российской Международной академии туризма Ольга Козырева поблагодарила власти города и области за внимание, оказанное волонтерам по завершению Ганзы, и за интересную продуктивную работу - до и во время праздника. На самом деле подготовка к нему началась не год и не два назад. В 2015-2016 году в Псковском филиале РМАТ стартовала программа обучения гостиничных администраторов и официантов ресторанов: подтягивали английский и немецкий, разрабатывали меню, учили матчасть... Волонтеров готовить тоже начали загодя. Самое главное, что дала всем Ганза, по мнению Ольги Анатольевны, - опыт и новые горизонты. Это то, что всегда пригодится и даст энергию для дальнейшего роста и начинаний - повышения квалификации, расширения компетенций, творческих идей.

Ольга Козырева: «Ганза прошла и ушла, но отголоски этого события долго еще будут слышны в Псковской области. Всего один пример: Псковский филиал РМАТ начинает подготовку новой группы экскурсоводов. И мы начинаем с новой тематики, которой раньше не было. В рамках «Ганзейского урока» мы делимся с ними опытом организации массовых мероприятий и участия в них экскурсоводов, даем организационно-методические рекомендации из международного опыта, полученного на Ганзе».

Кроме того, как рассказала директор Псковского филиала РМАТ, по результатам выступления на форуме «Путь навстречу», в ее адрес поступило несколько приглашений от европейских вузов с предложением прочитать лекции о будущем профессии туризма, а небольшой частный университет в Ростоке выступил с инициативой написания совместного диплома и обмена студентами.

Говоря об итогах Ганзы, Ольга Козырева поделилась с нами рядом соображений, которые можно было бы учесть при подготовке к следующему туристическому сезону и большим международным мероприятиям. В частности, она отметила излишнее перенасыщение Псковской Ганзы тематическими площадками: многие псковичи и гости города попросту не успели посетить интересные концерты и события. Директор Псковского филиала РМАТ также уверена в том, что часть форматов, испробованных в рамках Ганзы, например, кинофестиваль, можно было бы включить в событийный календарь Пскова и проводить на постоянной основе.

«К профессиональному сообществу экскурсоводов Псковской области примкнули новые участники - мы продолжаем расти и совершенствоваться. Туристы, которые к нам приезжают, всегда говорят, что самые лучшие экскурсоводы на Северо-Западе - псковские!», - уверяет нас Ольга Козырева.

Праздник, который всегда с тобой

Конечно же, на встрече в Псковском филиале РМАТ не обошлось без воспоминаний о днях Ганзы, смешных случаях и курьезных ситуациях, в которые попадали участники иностранных делегаций, о том, как зарождались настоящая дружба и понимание чужой культуры. Впечатления были схожи с теми, которыми делились с ПЛН волонтеры-школьники, но все же взрослый взгляд заметил некоторые моменты, на которые юные добровольцы не обратили внимания просто в силу возраста.

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Так, профессиональный экскурсовод Жанна Филиппова в разговоре с нами сказала, что Пскову не хватало праздника такого уровня, и его организаторам, в частности, экс-главе города Ивану Цецерскому можно сказать большое спасибо за то, что Ганза состоялась. Жанна проводила экскурсии на немецком языке, и этот опыт дал ей возможность не только получить языковую практику, но и расширить свои контакты. Поделилась она и проблемой, с которой столкнулись гости во время экскурсий - отсутствие достойных туалетов. По словам Жанны, биотуалеты ситуацию не спасали - приходилось искать кафе, торговые центры с нормальными санузлами. Проблема эта давняя и острая для центра города, большинство экскурсоводов уже может выпускать небольшой сборник псковских лайфхаков на эту тему.

Впрочем, это не главное. Главное - море общения и позитива, в которое погрузили город иностранные гости. «Было много общения, приятно было показывать город зарубежным гостям, многие ведь вообще не знали о существовании Пскова, - говорит Жанна. - На моей памяти это первый праздник такого масштаба. Город накрыло девятым валом позитива - это самое важное. Нам этого тоже очень не хватало».

Будущий экономист Екатерина Солодянкина учится сейчас на 2 курсе Санкт-Петербургского Государственного Университета Экономики и Финансов.

«Я, наверное, шла к этому опыту всю свою жизнь, - говорит она о Ганзе. - Я давно изучаю немецкий язык. Мне очень повезло с учителем: Прокофьева Светлана Дмитриевна вложила в меня все, что знает сама. Мне очень нравится немецкая культура и как только я услышала, что будет проходить Ганза (это было три года назад), я начала готовиться к тому, чтобы принять участие. Я очень рада, что в моих обязанностях было именно сопровождение делегации из небольшого городка Зост на западе Германии. Это большая ответственность. Я смогла вложить свой значимый вклад в большое значимое для Пскова и области мероприятие».

Во многом Ганзу сделали люди, которые приехали в Псков, уверена Екатерина. Они привезли в город атмосферу праздника и многое сделали для культурного обмена. «Общаясь с ними, я очень много узнала для себя, многое открыла, чему-то у них научилась, особенно их культуре жизни, тому, как они живут, - поясняет волонтер. - В делегации, которую я сопровождала, были уже пожилые люди - под 70, 80 лет. Но несмотря на свой возраст, они путешествуют, радуются жизни. Мне захотелось иметь именно такую старость. Все 4 дня праздника я была с ними с утра до вечера и ни разу от них не слышала, что у них что-то болит, что им что-то не нравится, что они устали и им хочется посидеть - они очень активные!»

Для Кати Ганза стала площадкой для усовершенствования владения иностранным языком и знаний по истории родного города и края, местом общения с людьми другой культуры. Самой ей пришлось поработать универсальным сотрудником: за дни празднкиа она успела побывать и в роли экскурсовода, и в амплуа  переводчика, она помогала решать административные моменты и даже успела побыть арт-директором своей делегации, которая выступала на главной сцене Ганзейских дней.

Екатерина Солодянкина: «А еще мои делегаты пригласили меня в гости, мы до сих пор с ними общаемся и уже  условились, что на следующую Ганзу, которая пройдет в немецком Брилоне - он находится в 60 км от Зоста - мы поедем вместе».

Неизгладимое впечатление произвела Ганза и на псковичку Яну Иманову. В прошлом педагог начальных классов, она стала профессиональным экскурсоводом во многом благодаря Ганзе. Яна искала новую сферу применения своих талантов и интересов, когда услышала о том, что Фонд поддержки предпринимательства Псковской области в преддверии Ганзейских дней объявил о наборе групп подготовки экскурсоводов . Педагоги были в приоритете как люди, умеющие работать с аудиторией. Подумала - и решилась. И с тех пор ни разу не пожалела.

На Ганзе к профессиональному опыту приложилась языковая практика: Яна вела комбинированные экскурсии - на русском языке (под переводчика) с элементами разговорной речи на английском языке. Несмотря на то, что это был для нее первый опыт подобного рода, гости оценили ее уровень профессионализма как высокий: в составе группы была ее иностранная коллега, работающая с туристами, которая сразу отметила  качество организации и ведения экскурсии.

Яна Иманова: «В личном плане Ганза стала для меня прокачкой собственного имиджа и преодолением себя. Также она дала мне неоценимый профессиональный опыт. Одно дело - вести экскурсию для русских туристов, знающих историю и язык страны, другое - иностранцам. Здесь идет формирование совершенно другого мышления. Ты встаешь на позицию клиента - человека с другим мировоззрением, другой культурой, с другим восприятием жизни и ментальными привычками. Это сделать не так просто. Плюс ко всему добавляется языковая практика - чтобы совместить все, надо на какое-то время самому стать иностранцем».

По словам Яны, больше всего иностранцев поражали мощь и монументальность города-защитника, несмотря на то, что экскурсия проходила в той части города, где и стен крепостных нет. Заинтересовала их и информация об истории русских немцев в нашем городе, их вкладе в Псков губернский. При этом гости очень вдумчиво реагировали на рассказ экскурсовода, Яна характеризует их как глубоких, осознанных людей с «концептуальным стратегическим мышлением».

Интересно, что в составе ее группы из польского Мальборка был вице-мэр этого городка. Обнаружилось это совершенно случайно, когда Яна показывала гостям дом Софьи Перовской и упомянула, что ее отец занимал должность вице-губернатора. Оказалось, что чинопочитание не в чести у поляков: у них не принято как-то подчеркивать свою должность и положение в обществе. Даже занимая солидный пост, они остаются скромными людьми. 

Полученный от администрации города благодарственный диплом займет достойное место на работе Яны и обязательно войдет в ее портфолио как доказательство профессиональных успехов.

На наш вопрос о том, примут ли участие волонтеры и экскурсоводы в псковской Ганзе-2033, все ответили «да!». Правильнее даже так - «ДА!»

«Если мы еще будем востребованы как экскурсоводы и роботы нас не заменят, конечно, интересно будет сравнить две Ганзы», - сказала Яна Иманова и выразила надежду на то, что опыт экскурсий на иностранных языках еще не раз пригодится Пскову. Ведь увидеть город по-новому - это так здорово!

Елена Никитина

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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