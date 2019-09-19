Туризм

«Дарить впечатления и эмоции»: в преддверии Всемирного Дня туризма студенты-практиканты «Славянского тура» поделились своим мнением о профессии

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Впервые этот праздник отмечался ровно 40 лет назад, в 1979 году. В юбилейном 2019 году основную тему праздника определили как «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех». Действительно, у многих «туризм» ассоциируется с путешествиями, однако им же и называют специальность. В Пскове несколько учебных заведений выпускают специалистов по этому направлению.

Туроператор «Славянский тур» активно сотрудничает с вузами Пскова и является учебной базой для прохождения практики студентам, обучающихся в сфере туризма. За время практики сотрудники стараются полноценно погрузить студентов в работу туристской отрасли и дает возможность поучаствовать в приеме туристов на практике.

В преддверии праздника студенты поделились своими впечатлениями от практики и профессии.

Студентка Анастасия, 3 курс, колледж ПсковГУ:

«Обучаясь на направлении туризм, я всегда слышала, что это сфера не только привлекательна, но еще и очень трудна. Когда ты изучаешь теорию, все кажется таким простым и понятным, но с началом практики я начала понимать то, что нам говорили. Вот только это еще больше заставило меня осознать, насколько это интересно и увлекательно. Для псковского региона популярно направление внутреннего туризма, которое является моим любимым, поэтому я была рада проходить практику в компании «Славянский тур», являющейся одной из лидирующих в данном направлении. В то время я не только закрепила свои знания, но также и приобрела новый опыт в качестве сопровождающего, смогла увидеть, что такое работа менеджера на самом деле. Я считаю, что успех работы в туризме во многом зависит не столько и не только от сезонности, сколько от умения и профессионализма всех сотрудников фирмы. Менеджер должен не только отлично знать свою работу, но и область навыками общения, проявлять творческий подход. Практикуясь в турфирме «Славянский тур», я поняла, что туризм требует постоянного совершенствования, нельзя останавливаться на достигнутом, а всегда надо стремиться к большему».

Студентка Анна, 3 курс колледж ПсковГУ:

«Когда я поступала учиться на отделение «Туризм», я думала, что сразу начну путешествовать. Я и представить себе не могла, что за словом «туризм» стоят не только поездки из одной страны в другую, но и огромный труд работников по созданию, реализации и продвижению турпродукта. Во время прохождения практики в ООО «Славянский тур» я смогла увидеть работу менеджеров, и поняла, что это тяжелый труд, потому что на протяжении всего рабочего дня они взаимодействуют с людьми, дарят улыбки и предвкушение путешествий. Я смогла не только понаблюдать за рабочим процессом, но и быть в качестве сопровождающей детской группы на экскурсии. Это было очень увлекательно, а главное - я получила бесценный опыт. Работники туризма не продают товар, который можно потрогать и попробовать на вкус. Они продают впечатления и эмоции, которые, в отличии от вещественного товара, останутся с вами на всю жизнь».

Туркомпания «Славянский тур» поздравляет всех причастных к Дню туризма с праздником! Профессионалам рынка и тем, кто только начинает свой путь в этой сложной и интересной отрасли компания желает большого потока заинтересованных туристов в наш замечательный регион. И, конечно же, чтобы все туристы уезжали на Родину, побывав на Псковской земле, только с положительными впечатлениями и хорошим настроением!