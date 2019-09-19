Туризм

Более 120 школьников из Иваново, Марий Эл и Севастополя знакомятся в Псковской области с «Духовными истоками»

В Псковскую область прибыли более 80 школьников из Иваново и Республики Марий Эл по культурно-просветительскому маршруту «Духовные истоки» в рамках национального проекта «Культура». Сегодня у ребят запланирована обзорная экскурсия по Пскову. Школьникам покажут достопримечательности областной столицы, после чего они направятся в Псковский театр драмы, где примут участие в интерактивной программе «Мир закулисья», а также посмотрят спектакль «Пиковая дама», сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе региональной администрации.

Во второй день своего пребывания гости из Иваново и Марий Эл отправятся в Пушкинские Горы, где посетят Святогорский монастырь, а также усадьбы Михайловское, Тригорское и Петровское. В деревне Бугрово школьники познакомятся с работой мельницы и сыграют в русские фольклорные игры.

Также дети увидят Печоры и Изборск, где примут участие в квесте «Пароль Изборской крепости».

Еще одна группа из 44 школьников из Севастополя прибудет в Псков вечером 30 сентября. Их также ждет четырехдневная экскурсионная программа по достопримечательностям Псковской и Новгородской областей.

Напомним, первая группа школьников из Калуги и Тулы прибыли в Псковскую область 17 сентября. Всего в этом году в Псковской области побывают более тысячи ребят - участников программы «Духовные истоки» из 15 регионов России.

Экскурсионные поездки в этом году организуются в рамках федерального проекта «Творческие люди», который входит в национальный проект «Культура» и реализуется Министерством культуры РФ с целью популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи к культуре и истории нашей страны. Финансирование расходов, связанных с пребыванием учащихся и сопровождающих, производится за счет средств федерального бюджета. Партнером программы выступает Российский союз туриндустрии (некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»).