Туризм

Валерий Лесников: Угрозы закрытия ресторана и гостиницы на Талабских островах не существует

Угрозы закрытия ресторана и гостиницы на Талабских островах не существует. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Эхономика» рассказал председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников.

Он подтвердил, что администрация Псковского района действительно обращалась в суд по поводу незаконной реконструкции на островах. Валерий Лесников также заверил, что решением суда реконструкция хоть и признана незаконной, установлено, что она не несет никакой угрозы для людей. В связи с этим, он заключил, что не стоит беспокоиться по поводу закрытия ресторана или гостиницы.

«К сожалению, у нас во взаимодействии с властью пока не получается комплексного развития территории. У нас есть проект, мы его обсуждали и при поддержке власти, мы попробуем сделать еще несколько мероприятий, чтоб острова развивалась», - заявил Валерий Лесников.

Он рассказал, что им не удастся самостоятельно построить причалы и организовать всю инфраструктуру. «Мы не можем чистить русла рек или внести изменения в Водный кодекс. Обязательно должны быть легализованы пассажирские перевозки. На данный момент ходит один муниципальный катер, который берет на борт не более 11 пассажиров», - заключил Валерий Лесников.