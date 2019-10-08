Туризм

В Железноводске юным псковским туристам рассказали о жизни Льва Толстого на Кавказе

В Железноводске юные туристы из Псковской области узнали о жизни великого писателя на Кавказе. Ребята посетили культурный центр имени Льва Толстого в рамках национального проекта развития детского туризма «Моя Россия».

Молодым людям рассказали о быте и традициях дворянских семей 19 века. Также юные путешественники смогли примерить на себя роли персонажей из произведений Льва Толстого.

Проект развития детского туризма «Моя Россия» реализуется на Ставрополье уже второй год. За это время наш край посетили школьники из 9 регионов России, сообщает пресс-служба администрации Железноводска.