Туризм

С 18 октября стартует прием заявок на участие в конкурсе для туроператоров Псковской области «Серебряное ожерелье - детям»

Комитет по туризму Псковской объявляет конкурс для туроператоров Псковской области «Серебряное ожерелье - детям».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, к участию приглашаются туроператоры региона, которые уже реализуют туристские маршруты в рамках межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», а также те, кто еще только планирует стать участником проекта.

Цель конкурса - выявление лучших туристских маршрутов для детей на территории Псковской области в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

Заявки на конкурс принимаются в период с 18 октября по 15 ноября 2019 года.

Финал конкурса состоится в период с 09 по 17 декабря 2019 года в форме очной защиты, а туристские маршруты победителей будут включены в единый информационный каталог «Серебряное ожерелье - детям». Каталог будет издан тиражом не менее 3000 экземпляров к началу туристского сезона 2020 года.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь.