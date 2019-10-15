Туризм

До 1,5 млн посетителей рассчитывает принять Псково-Изборский музей-заповедник в 2020 году

До 1,5 млн посетителей рассчитывает принять Псково-Изборский музей-заповедник в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции 18 октября.

По его словам, в течение 2018 года объекты музея посетили порядка 800 тысяч человек, в 2019 году ожидается примерно та же цифра. «На 2020 год планируем около 1,5 млн посетителей по Пскову и Изборску», - сообщил он.

По словам Александра Голышева, в прошлом году Изборский музей обогнал по посещениям Псковский. «У них и Печорский филиал хорошо работает, а у нас, кроме Кремля и выставок Псковского музея-заповедника, почти ничего нет. Но в связи с предстоящим открытием башен и Двора Постникова прорыв будет очень большим», - ожидает Александр Голышев.