Туризм

Названы самые желанные для путешественников достопримечательности в России

Путешественники рассказали, какие места в России они хотели бы посетить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Aviasales. Специалисты сервиса опросили 25 тысяч пользователей и узнали, какие российские достопримечательности они мечтают увидеть.

Более трети - 36% опрошенных - назвали Байкал самым желанным местом для отпуска. Они бы хотели погулять вдоль озера, прокатиться по Кругобайкальской железной дороге, поплавать на байдарке или катамаране и, возможно, увидеть шаманов.

28% респондентов признались, что хотят отправиться на Камчатку - посмотреть на Долину гейзеров, горячие водопады, попасть на вулкан, покататься на оленях, продегустировать местную красную икру и, если повезет, сделать фотографии медведей в естественной среде обитания.

Еще 18% проголосовали за Алтай, так как там «пейзажи невероятной красоты, чистейшие озера и снежные вершины». Туристы хотели бы поучаствовать в сплаве по рекам, походе по алтайским лугам, покататься по Чуйскому тракту, продегустировать алтайский мед и побывать на Телецком озере.

Столько же россиян мечтают побывать в Карелии. Им было бы интересно посетить горный парк Рускеала, Ладожское и Онежское озера, острова Валаам и Кижи, а также водопад Кивач.