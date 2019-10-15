Туризм

Три проекта Псковской области стали призерами регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards

Три проекта Псковской области вышли в число призеров регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards 2019 года (Северо-Кавказский, Северо-Западный, Центральный и Южный федеральный округа).

Премия учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Для участия в финале, который состоялся 19 октября в Общественной палате РФ, было отобрано 159 проектов из 33 регионов страны. От Северо-Западного федерального округа право участвовать в финале получили 45 проектов из 9 регионов, в том числе семь проектов из Псковской области. Трем из них решением жюри были присуждены призовые места.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры получили второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население города до 100 000 человек)»;

ХХХIХ Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове завоевали второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население города свыше 100 000 человек)»

XXIV Международная встреча воздухоплавателей в городе Великие Луки, Псковская область, Великие Луки получила третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Напомним, также на конкурс были заявлены, но не вошли в число победителей и призеров, Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль, фестивали исторической реконструкции «Хельга» и «Железный град», а также Календарь событий Псковской области 2019.

В Общенациональный финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который состоится 15- 17 ноября в Самаре, приглашены проекты, занявшие 1, 2, 3 места и проекты из дополнительного списка финалистов.