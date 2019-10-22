Туризм

Инициативу Виктора Остренко о поддержке региональных туроператоров рассмотрит областное Собрание

Изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» рассмотрит Псковское областное Собрание депутатов. Автор инициативы вице-спикер Виктор Остренко предлагает снизить размер взносов в резервный фонд объединения туроператоров для небольших региональных компаний, обслуживающих в год от одной до пяти тысяч человек в сфере выездного туризма.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, действующими нормами федерального законодательства минимальный размер взноса определён в размере 50 тысяч рублей для туроператоров, обслуживающих не более 10 тысяч туристов в год. Поправками в федеральный закон предлагается снизить минимальную планку платежей до 15 тысяч рублей.

Напомним, что данная инициатива стала результатом обращения к парламентариям представителей туристической индустрии субъектов Северо-Запада в рамках работы комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. На заседании комитета, прошедшем в Мурманске в октябре этого года, представители законодательных органов Северо-Западного федерального округа, единогласно поддержали разработанный в Пскове законопроект.

В случае одобрения проекта депутатским корпусом законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов будет направлена в Государственную Думу.