Туризм

Названы страны, которые стоит посетить в 2020 году

Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые стоит посетить в 2020 году. На первом месте оказалось королевство Бутан.

«Этот крошечный кусочек гималайского рая дарит посетителям возможность прогуляться по горным тропам, незагрязненными мусором, в компании людей, чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой», - говорится в исследовании.

Второе место в рейтинге, по информации РИА Новости, заняла Англия, где, как указывают эксперты Lonely Planet, можно насладиться отличными видами на побережье.

Третьей в списке оказалась Северная Македония, которая хорошо известна своей кухней, древними традициями и природой, говорится в исследовании.

Кроме указанных стран, в рейтинг также вошли островное государство Аруба на юге Карибского моря, королевство Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.