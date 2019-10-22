Туризм

Найти Снегурочку или отправиться на дискоквест: выбираем новогоднюю программу для школьников

Елка, Дед Мороз, подарки – мы не заметили, а Новый год уже на носу. Очень скоро все наши мысли будут только о том, где и как отметить праздники. Конечно же, школьники – не исключение. Они, пожалуй, ждут Новый год с даже большим нетерпением, чем взрослые. Просто они знают: их обязательно ждет праздник, на котором можно будет хорошенько повеселиться всем классом! Сейчас – самое время определиться с тем, как именно будут развлекаться ваши школьники. В компании «Славянский тур» нам рассказали о новогодних программах, которые подготовлены специально для ребят самых разных возрастов и интересов.

Интерактивная экскурсия «В поисках Снегурочки»

В ходе новой интерактивной праздничной экскурсии «В поисках Снегурочки» школьники не только посетят основные достопримечательности города Пскова, но и услышат новогодние истории о Пскове от Деда Мороза, а также получат подарки от Снегурочки!

Новогодний дискоквест

На новогоднем дискоквесте школьников ждет веселая интерактивная программа с танцами, викторинами, конкурсами и вкусными угощениями. Обязательным героем праздника, конечно, будет Дед Мороз!

Новогодние интерактивы и мастер-классы в Псковской области

На новогодние интерактивы и мастер-классы «Славянский тур» предлагает отправиться школьникам в музей-усадьбу Римского-Корсакова, в уникальный комплекс «Льняная губерния», в Музей сето, на Хлебный хутор.

Удивительные путешествия: Новгородская область, Санкт-Петербург, Беларусь

Также в новогодние путешествия можно отправиться на Фабрику ёлочных игрушек в Новгородскую область или в Музей магии в Санкт-Петербурге! А еще за один день можно побывать в другой стране, например, отправиться в Беларусь!

Более подробная информация – в офисе компании «Славянский тур» на ул.Петровской, 31.

Заявки принимаются на почту priempskov@yandex.ru или по телефону 79-30-97.

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