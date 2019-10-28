Туризм

Размер взносов для региональных туроператоров может быть снижен по инициативе псковских депутатов

Инициативу Виктора Остренко о поддержке региональных туроператоров и соответствующих поправках в профильный федеральный закон рассмотрел сегодня, 30 октября, комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автор инициативы вице-спикер Виктор Остренко предлагает снизить размер взносов в резервный фонд объединения туроператоров для небольших региональных компаний, обслуживающих в год от одной до пяти тысяч человек в сфере выездного туризма.

Действующими нормами федерального законодательства минимальный размер взноса определён в размере 50 тысяч рублей для туроператоров, обслуживающих не более 10 тысяч туристов в год. Поправками в федеральный закон предлагается снизить минимальную планку платежей до 15 тысяч рублей.

Данная инициатива стала результатом обращения к парламентариям представителей туристической индустрии субъектов Северо-Запада в рамках работы комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. На заседании комитета, прошедшем в Мурманске в октябре этого года, представители законодательных органов Северо-Западного федерального округа, единогласно поддержали разработанный в Пскове законопроект.

В рамках заседания социального комитета областного заксобрания парламентарии поддержали законопроект. Окончательное решение депутаты примут на ближайшей сессии регионального парламента 31 октября. В случае одобрения проекта депутатским корпусом законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов будет направлена в Государственную Думу.