Туризм

Псковские депутаты предлагают поддержать региональных туроператоров на федеральном уровне

Депутаты Псковского областного Собрания поддержал законодательную инициативу вице-спикера Виктора Остренко о снижении размера взносов в резервный фонд объединения туроператоров для небольших региональных компаний, обслуживающих в год от одной до пяти тысяч человек в сфере выездного туризма. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект принят сегодня, 31 октября, на 36-й сессии регионального парламента.

Отметим, что законопроект разработан на основе обращения к парламентариям представителей туриндустрии и прошел широкое предварительное обсуждение в рамках заседаний постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму.

Проведенный мониторинг показал, что в Северо-Западном федеральном округе туроператоры представляют малый, а зачастую исключительно семейный бизнес. Большинство из них обслуживают до 1000 человек в год, в основном, предлагая автобусные туры. Стоимость взносов в резервный фонд фонды существенно влияет на себестоимость туристского продукта.

Действующими нормами федерального законодательства минимальный размер взноса определен в размере 50 тысяч рублей для туроператоров, обслуживающих не более 10 тысяч туристов в год. Поправками в федеральное законодательство предлагается снизить минимальную планку платежей до 15 тысяч рублей.

Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» будет направлен в Государственную Думу.