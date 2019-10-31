Туризм

Город Дно вошел в число населенных пунктов России с самым веселым названием

Город Дно (Псковская область) вошел в число населенных пунктов России с самым веселым названием. Голосование проводилось в сообществе Туту.ру «Вконтакте», в выходные закончилось девятое из десяти отборочных голосований. За неделю свои голоса отдали почти 28 тысяч человек.

В десятку населенных пунктов с самыми забавными названиями вошли:

1 место - Морозилка (Архангельская область): 5 630 голосов

2 место - Дно (Псковская область)): 5 357 голосов

3 место - Африканда (Мурманская область): 4 903 голоса

4 место - Жадины (Новгородская область): 3 060 голосов

5 место - Мгла (Ненецкий АО): 2 691 голос

6 место - Косые Харчевни (Ленинградская область): 1 602 голоса

7 место - Рюмки (Ленинградская область): 1 458 голосов

8 место - Щеглы (Калининградская область): 1 305 голосов

9 место - Улитина новинка (республика Карелия): 1 198 голосов

10 место - Лужа (Ленинградская область): 635 голосов.

Таким образом, в финал конкурса вошел архангельский поселок Морозилка.

По итогам предыдущих отборочных этапов в финал вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Материк (республика коми), Сахарная Головка (Севастополь).