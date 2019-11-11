Туризм

Псков вошел в пятерку самых дешевых направлений на Новый год

Названы самые выгодные направления для путешествий в новогодние каникулы. Как сообщает RT со ссылкой на рейтинг российского сервиса бронирования авиабилетов Biletix, самыми дешевыми зарубежными направлениями на Новый год стали Белоруссия и Латвия.

Эксперты рассчитали стоимость авиабилетов за рубеж с вылетом 29 декабря и возвращением 10 января. Отмечается, что стоимость билетов из Москвы в Минск и обратно составит 6,6 тысячи рублей, а слетать в Ригу можно будет за 6,7 тысячи рублей.

Также россияне могут приобрести недорогие билеты в армянский Гюмри (около 11 тысяч рублей), в венгерский Дебрецен (14,2 тысячи рублей) и турецкий Стамбул (около 15 тысяч рублей).

Для поездок по России самыми выгодными направлениями являются Назрань (8,2 тысячи рублей) и Самара (8,4 тысячи рублей). В пятерку самых дешевых направлений по стране также вошли Псков (8,4 тысячи рублей), Элиста (12,7 тысячи рублей) и Сочи (13,1 тысячи рублей).