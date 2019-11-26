Туризм

О «фишках» Египта

Египет - востребованное пляжное направление последних десятилетий. Хотя гражданам СНГ сюда нужна виза, ее легко получить прямо в аэропорту. Самые популярные у белорусских путешественников курорты - Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также столица страны - Каир. Туры в Египет позволяют посмотреть основные достопримечательности, совместив пляжный досуг с экскурсиями, и при этом не сильно потратиться даже при путешествии всей семьей. Кроме того, чартеры в рамках тура, в отличие от отдельных авиарейсов, летают напрямую и ежедневно.

Как правило, тур в Египет предполагает систему «все включено».

Это значит, что платить за трехразовое питание или напитки не нужно. Между тем, система all inclusive значительно отличается в зависимости от выбранного отеля. Конечно, пятизвездочные гостиницы заморачиваются с обслуживанием и дают еду даже в дорогу на пляж или экскурсию. Правда, соки, бутылочные напитки и алкоголь по ночам все равно платные. Если у отеля уровень меньше, то возможности гостя будут ограничены шведским столом (или временем прихода в ресторан).

Что касается сервиса самих гостиниц, то в Египте можно найти отель любой мировой известной сети.

Главный совет сводится к тому, что хорошие условия предлагают только гостиницы 4-5 звезд, тогда как качественные отели трех звезд встречаются очень редко.

Полезно также иметь в виду, что в пригородах нет аниматоров, поэтому любой отель - типичный пляжный. Однако можно встретить на территории гостиницы отдельный клуб, где устраиваются дискотеки. Еще одна «фишка» Египта - в наличии у каждого отеля своего рифа. Таким образом, турист может плавать недалеко от пляжа и изучать подводный мир.

Больше всего возможностей пляжного тура у Шарм-эль-Шейха.

Хургада предлагает больше трехзвездочных гостиниц на первой линии, поэтому подойдет для бюджетного путешествия. Но в целом, инфраструктура здесь не такая новая. К быстро развивающимся курортам можно отнести Сома-Бей, Марса-Алам или Эль-Кусейр, которые порадуют европейским сервисом.