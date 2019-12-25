Туризм

Праздник «Деревенские забавы» профсоюзной турбазы «Пушкиногорье» вошел в топ-200 самых интересных событий России

Фольклорный праздник «Деревенские забавы» профсоюзной туристической базы «Пушкиногорье» (Пушкиногорский район Псковской области) вошел в топ 200 «Лучших событий 2020 года» по версии портала EventsInRussia.com. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

По информации туристского информационного центра Псковской области, портал собрал 200 самых интересных событий России из разных уголков страны, которые были удостоены звания «Национального события года». Часть из них достигли международного уровня и известны по всему миру.

Среди лучших событий есть гастрономические фестивали и спортивные состязания, военные, исторические реконструкции и народные праздники, демонстрирующие уникальные особенности своего региона, фестивали посвященные всем видам искусства — литературе, живописи, кинематографу, музыке и даже архитектуре. Представленные проекты заслужено получили статус «национального», так как являются самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Псковской области «Лучшими событиями 2020 года» помимо «Деревенских забав» в «Пушкиногорье» признаны 46-й Всероссийский фестиваль – конкурс русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского – Корсакова; Дни пушкинской поэзии и русской культуры — Всероссийский Пушкинский праздник поэзии; исторический фестиваль «Хельга» в Выбутах (Псковский район); 14-й международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске над Городищенским озером; фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» в Пскове.

Добавим, что фольклорный праздник «Деревенские забавы» проводится в «Пушкиногорье» с 2018 года. В 2020 году его также планируют провести в конце апреля. Гостей по уже сложившейся традиции ждут молодецкие забавы, чай из самовара на дровах, стилизованные фотозоны, свежайший березовый сок, развлекательная программа для детей, а вечером деревенское застолье с хороводами, песнями и танцами.