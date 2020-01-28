Туризм

Отдых в России подорожал перед праздниками

Внутренние перелеты на период февральских и майских праздников подорожали сильнее, чем международные. В среднем билеты из Москвы в туристические города Росси выросли на 14%.

Эксперты отмечают, что в этом году предпочтения в отдыхе у россиян изменились, однако причиной того стал не коронавирус.

Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), наибольшее число внутренних туристов на 23 февраля отправятся в Сочи, Санкт-Петербург, Казань и города Подмосковья и Золотого кольца.

Авиабилеты туда-обратно, например в Сочи, с вылетом из Москвы можно приобрести за 10661 рубль, что на 12% дороже, чем годом ранее. Также подорожали (на 14%) перелеты в Симферополь, дешевле стало отдохнуть в Минеральных водах (снижение цены на 3%).

Вырос спрос россиян и на поездки в страны ближнего зарубежья.

«В этом году четвертую строку по популярности после Москвы, Петербурга и Сочи у нас занял Ереван», - сообщил «Известиям» директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов.

Клиенты Туту.ру покупают много билетов не только в Ереван, но также в Прагу и Тель-Авив, хотя годом ранее такой популярностью пользовался Тбилиси.

На Первомай и День Победы россияне в основном планируют путешествие по РФ, в основном в Сочи и Крым, туры в Турцию, Грецию, Болгарию, Тунис и на Кипр.

Эпидемия коронавируса, по словам экспертов, на раннее бронирование особо не повлияла, но по турам в Китай клиентам возвращают деньги.