Туризм

Влияние коронавируса на псковский турбизнес станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

В среду, 18 марта, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная положению дел в туристической отрасли Псковской области в связи с ограничениями из-за коронавируса и ослаблением курса нацвалюты.

Туристическая отрасль оказалась на грани коллапса из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса и ослабления курса национальной валюты. С серьезными вызовами столкнулся как выездной, так и въездной туризм в России.

Власти продумывают новые меры поддержки экономики из-за коронавируса, на спасет ли это псковские турфирмы, отели и экскурсионные бюро от разорения?

Как реагируют на ситуацию псковский турбизнес? Насколько она критична? Какие прогнозы делают эксперты в связи с ограничением авиаперелетов в ряд стран Европы, распространением вируса 2019-nCoV и финансовым кризисом? Приходится ли отменять ранее забронированные туры? Что происходит с системой раннего бронирования?

Какие направления могут рассматривать жители нашего региона для отдыха в этом сезоне? Приведет ли данная ситуация к развитию внутреннего туризма? Или многие потенциальные путешественники предпочтут в этом году «отсидеться» на дачах?

Есть опасения, что из-за угрозы распространения вируса могут закрыться и другие направления, традиционно пользующиеся спросом у псковичей. Готовы ли к такому развитию событий местные турфирмы?

Спикеры:

• директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Баранова Светлана Анатольевна

• директор туристической фирмы «Глобал Трэвл Псков» Ефимов Александр Олегович

• директор туристической компании «Славянский тур» Коваль Изабелла Анатольевна

• президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Самохвалова Гелена Геннадьевна

Дата проведения: 18 марта. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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